EQS-News: Nota AI schließt EXAONE-Kommerzialisierungspartnerschaft mit LG AI Research, um durch Modellkomprimierung die Einführung von LLMs zu beschleunigen

Nota AI schließt EXAONE-Kommerzialisierungspartnerschaft mit LG AI Research, um durch Modellkomprimierung die Einführung von LLMs zu beschleunigen



▶ Nota AIs Technologie zur Modellkomprimierung und -optimierung ermöglicht den Einsatz des hochleistungsfähigen EXAONE LLM

▶ Partnerschaft nutzt das Lösungsportfolio von Nota AI, um die Verbreitung von EXAONE auszuweiten und neue gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen

SEOUL, Südkorea, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nota AI, ein Unternehmen, das sich auf Technologien zur Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es eine Partnerschaftsvereinbarung mit LG AI Research unterzeichnet hat, um die Vermarktung von EXAONE, einem Large Language Model (LLM), zu unterstützen.

Im Rahmen der Partnerschaft werden die beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um die Komprimierungs- und Optimierungstechnologie von Nota AI in EXAONE zu integrieren und gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen, indem sie das Lösungsportfolio von Nota AI branchenübergreifend nutzen. Die Zusammenarbeit wird die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärken und die Verbreitung von LLM-Anwendungen auf dem Markt beschleunigen.

Mit dieser Vereinbarung haben Nota AI und LG AI Research einen konkreten Rahmen für die Zusammenarbeit geschaffen, der ihre Fähigkeit zur Skalierung von EXAONE in verschiedenen Branchen verbessert. LG AI Research wird die Lösungen von Nota AI nutzen, um die Effizienz des technischen Supports zu verbessern und die Anwendbarkeit von EXAONE in realen Umgebungen zu erweitern. Die Partnerschaft ermöglicht es Nota AI, EXAONE auf eine breitere Palette von Geräten zu bringen und das Modell in sein Angebot an Lösungen für den Transport, die industrielle Sicherheit und andere Bereiche zu integrieren – und damit neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen.

EXAONE ist ein LLM der nächsten Generation, das für die Verarbeitung vielfältiger Daten wie Text und Bilder entwickelt wurde. Es bietet fortschrittliche Funktionen zum Verstehen und Generieren natürlicher Sprache und ist für eine skalierbare Bereitstellung von Cloud-Umgebungen bis hin zu On-Device-Systemen konzipiert.

Die Modellkomprimierungs- und Optimierungstechnologie von Nota AI reduziert den Rechenaufwand und die Speichernutzung, so dass große KI-Modelle wie EXAONE effizient auf einer Vielzahl von Halbleiterplattformen betrieben werden können. Kerntechniken wie Pruning (das Entfernen redundanter Berechnungen) und Quantisierung (das Optimieren der Gewichtungsgenauigkeit) ermöglichen es EXAONE, in gerätebedingt beschränkten Umgebungen effektiv zu arbeiten. Im Rahmen der Partnerschaft wird Nota AI den Einsatz von EXAONE in verschiedenen Hardware- und Industriebereichen unterstützen und damit die Akzeptanz bei Kunden im Transportwesen, der industriellen Sicherheit und darüber hinaus fördern.

Myungsu Chae, CEO von Nota AI, sagte: „Diese Partnerschaft schafft eine sinnvolle Win-Win-Struktur, die unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für KI-Lösungen stärkt. Wir sind entschlossen, den Einsatz des leistungsstarken EXAONE-Modells von LG AI Research in einer Vielzahl von Branchen zu unterstützen."

Hwayoung Lee, Executive Director für AI Business Development bei LG AI Research, kommentierte: „Unsere Partnerschaft mit Nota AI bietet eine wichtige Gelegenheit, die Wirkung von EXAONE auf weitere industrielle Bereiche auszudehnen. Wir gehen davon aus, dass sie eine wichtige Rolle bei der Schaffung von greifbarem Geschäftswert spielen wird."

Die beiden Unternehmen planen, ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Geschäftsausweitung fortzusetzen, um die Einführung von EXAONE in undustriellen KI-Anwendungen voranzutreiben.

