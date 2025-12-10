W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-NVR: Covestro AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Covestro AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Covestro AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

10.12.2025 / 14:14 CET/CEST
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)10.12.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

207900000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

Sprache:Deutsch
