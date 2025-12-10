EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE

SAP SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



10.12.2025 / 12:07 CET/CEST

1. Angaben zum Emittenten SAP SE

Dietmar-Hopp-Allee 16

69190 Walldorf

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

3. Datum der Schwellenberührung 10.12.2025

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 4,9609 % 1.228.504.232 Letzte Veröffentlichung 5,0129 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 60.945.184 0 4,9609 % 0 %

