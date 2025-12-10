W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE
TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

10.12.2025 / 19:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: TeamViewer SE
Straße, Hausnr.: Bahnhofsplatz 2
PLZ: 73033
Ort: Göppingen
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 3912000FZ0R0KEK9JS42

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Bank of America Corporation
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
08.12.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 0,35 % 4,78 % 5,13 % 163500000
letzte Mitteilung 0,33 % 4,57 % 4,90 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2YN900 0 565838 0,00 % 0,35 %
US87816Y1064 0 1328 0,00 % 0,00 %
Summe 567166 0,35 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Recht auf Rückruf n/a n/a 404729 0,25 %
Nutzungsrecht n/a n/a 291008 0,18 %
Physical Swaps 18/12/2025 - 22/01/2026 n/a 5013000 3,07 %
    Summe 5708737 3,50 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Swaps 22/12/2025 - 16/03/2029 n/a Bar 2108728 1,29 %
      Summe 2108728 3,50 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BAC North America Holding Company % % %
Bank of America, National Association % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BofA Securities, Inc. % % %
- % % %
Bank of America Corporation % % %
NB Holdings Corporation % % %
BofAML Jersey Holdings Limited % % %
BofAML EMEA Holdings 2 Limited % % %
Merrill Lynch International % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
10.12.2025


10.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland
Internet: ir.teamviewer.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2243598  10.12.2025 CET/CEST

