Fed senkt Zins wie erwartet – wichtiger werden jedoch die Aussichten

Die US-Notenbank hat am Mittwochabend die jüngste Zinssitzung beendet – und verkündete erwartungsgemäß eine Senkung um 25 Basispunkte auf 3,50 bis 3,75 Prozent. Die Maßnahme war im Vorfeld so erwartet worden. Dennoch reagierten die Märkte positiv auf die Bestätigung ihrer Hoffnungen. Der US-Leitindex Dow Jones stieg nach der Verkündung kurz auf ein Tageshoch.

Seit einigen Jahren schon bemüht sich die US-Notenbank Federal Reserve, kurz Fed, den Markt möglichst sanft auf ihren geldpolitischen Kurs einzustellen, teilweise mit extrem kleinteiligen Änderungen in ihren Pressemitteilungen. Die Investoren wiederum haben gelernt, diesen „Fed-Sprech“ zu entschlüsseln. Deswegen kommt eine Zinsänderung selten überraschend.

Die aktuelle Leitzinssenkung bedeutet die dritte in Folge in der weltgrößten Volkswirtschaft. Davor hatte die Fed ihren Kurs monatelang pausiert, seitdem sie im vergangenen Dezember die Zinsen gesenkt hatte. In der Spitze lagen die Zinsen im jüngsten Straffungs- und Senkungszyklus bei 5,25 Prozent.

Bei der jetzigen Entscheidung votierten neun Mitglieder des 12-köpfigen Offenmarkt-Ausschuss für eine Senkung in dieser Höhe, zwei Notenbanker für ein Beibehalten des Niveaus und nur ein Mitglied für eine noch größere Senkung. Schon bei den vorigen Sitzungen kam es zu Abweichlern unter den sonst eher geeinten Zinshütern.

Seit Mitte November rechnet der Markt fest mit der Lockerung

Zwischenzeitlich waren Anleger unsicher, ob die Federal Reserve die Zinsen nochmal verändern würde, wie auch die untenstehende Grafik zeigt. Zum einen zeigte sich der Arbeitsmarkt in den USA recht robust, während die Inflation zäh blieb.

Auf der anderen Seite sorgte der rekordlange Regierungsstillstand in den USA dafür, dass kaum volkswirtschaftliche Daten erhoben und veröffentlicht wurden. Den Entscheidern im wichtigen Fed-Gremium, dem Offenmarkt-Ausschuss (FOMC), die Grundlage zur Entscheidung fehlte.

Die Zinshüter selbst hatten im September nur noch eine Zinssenkung bis Jahresende in Aussicht gestellt. Fed-Chef Powell selbst mahnte noch im Oktober, bei der vorigen Zinssitzung (inklusive Senkung), eine weiterer Zinsschritt sei „nicht in Stein gemeißelt“.

Seit Mitte November jedoch, nach Ende des Regierungsstillstands, kamen neue Hoffnungen auf Zinssenkungen auf. Maßgeblich dazu bei trugen Anmerkungen von John Williams, Fed-Präsident in New York. Die US-Aktienmärkte stiegen seitdem merklich.

Angesichts der seitdem angelaufenen Gewinne dürfte auch klar sein, dass die heutige Zinssenkung allein nur wenig weiteren Auftrieb liefern wird. Die Kursreaktion fiel auch eher gemäßigt aus.

Wichtiger für die letzten Handelswochen 2025 und den Auftakt des Börsenjahres 2026 wird sein, wie die Fed weiter verfahren will. Dafür lohnt ein Blick auf Anleihen, deren Entwicklung im Grunde gar nicht zum Kurs der Fed passt.

Anomalie am Anleihenmarkt

Üblicherweise sollten die Renditen von Anleihen mit dem Zinsniveau fallen. Sinken die Leitzinsen, macht das bereits in Umlauf befindliche Anleihen mit einem höheren Kupon (mit höherer Verzinsung relativ zum Preis) wertvoller. Folglich werden diese stärker nachgefragt, der Kurs steigt, und gegenläufig dazu sinken die Umlaufrenditen, bis an das Niveau der Leitzinsen.

Dieser Effekt bleibt aktuell aus. Laut Bloomberg habe es ein solches Auseinanderdriften zwischen Anleihenrenditen und dem Zinskurs der Fed zuletzt in den 1990er-Jahren gegeben. Seit Beginn der Senkungen – September 2024 – hat die Umlaufrendite zehnjähriger US-Anleihen um knapp einen halben Prozentpunkt zugelegt, statt zu sinken.

Mehr noch: Seit Anfang Dezember steigt die Rendite am Markt in relativ kleinen, aber steten Schritten. Und das, obwohl zugleich die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Notenbank immer weiter stieg.

Je nach Perspektive wird diese Kluft zwischen Leitzinsen und Anleiherenditen unterschiedlich interpretiert. Eine mögliche Erklärung ist etwa, dass die Investoren aufgrund von erwarteter Unsicherheit – ein neuer Fed-Chef im kommenden Jahr, politischer Druck durch US-Präsident Donald Trump, neuer Ärger mit Zöllen – eine etwas höhere Risikoprämie für länger laufende Anleihen verlangen.

Darüber hinaus gebe es einen „Enttäuschungs-Trade“ in mehreren Anleihenmärkten, wie Chefanlagestratege Robert Tipp vom Vermögensverwalter PGIM gegenüber Bloomberg erklärt. Die Marktteilnehmer kämen langsam zur Erkenntnis, dass die Zinssenkungs-Zyklen in vielen Währungsräumen am Ende sind.

Die Stimmung kann schnell drehen

„Die Eurozone, Australien, Neuseeland, Kanada und Japan: Es ist frappierend, an wie vielen Stellen die Märkte mittlerweile Zinsanhebungen einpreisen“, ergänzt Makrostratege Jim Reid von der Deutschen Bank. In Australien und Kanada hätten die Anleger bis vor wenigen Wochen noch auf eine weitere Senkung im neuen Jahr gesetzt.

Reid zufolge könne die Stimmung schnell drehen. Sollte das auch in den USA passieren, würde das die Aussichten für 2026 „auf den Kopf stellen“. Dabei erinnert der Börsenexperte, dass viele Abverkäufe der jüngeren Vergangenheit (2015 und 2016, 2018 und 2022) inmitten von Zins-Anhebungszyklen stattfanden.

„Wir haben gerade die schnellsten Senkungen außerhalb einer Rezession seit Jahrzehnten gesehen, ein Szenario, welches oft in einer beschleunigenden Inflation und einer Rückkehr zu Anhebungen mündet“, so Reid.

Insofern ist die eigentliche Entscheidung der Fed von heute eher nebensächlich. Spannender ist, wie sich die Zinshüter in den Prognosen und in den kommenden Wochen zum neuen Jahr äußern – hier wird nun im Schnitt nur noch ein weiterer Zinsschritt 2026 erwartet.

Zudem bleibt natürlich ein Faktor, wer letztlich im Mai 2026 auf Powell als Fed-Chef folgen wird. Spitzenkandidat ist aktuell Kevin Hassett, Chef des wirtschaftlichen Beratungsgremiums im Weißen Haus.

Hassett gilt als loyal zu Trump, und würde so zumindest versuchen, dessen Wunsch nach niedrigeren Zinsen nachzukommen. Heizt sich die Teuerung dann wieder auf, hätte aber auch Hassett keine Wahl, als die Zinsen anzuheben.

Wenngleich die Börsen in den vergangenen Jahren zeigten, dass höhere Zinsen rein grundsätzlich Kursgewinnen nicht im Weg stehen, so wären wieder steigende Zinsen und damit verbunden höhere Finanzierungskosten für Verbraucher und Unternehmen eine Belastung für die derzeitige Kursrally.