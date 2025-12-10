Rechtsstreit
HBO-Zuschauer klagt gegen möglichen Verkauf an Netflix
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Netflix
09. Dez (Reuters) - Ein Zuschauer der zum US-Medienkonzern Warner Bros Discovery gehörenden Streamingplattform HBO klagt gegen die geplante Übernahme von Warner durch Netflix.
In der am Montag bei einem US-Bundesbezirksgericht eingereichten Verbraucherklage gegen Netflix heißt es, die geplante 72 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Studio- und Streaminggeschäfts von Warner drohe den Wettbewerb auf dem US-Markt für Video-on-Demand-Abonnements zu behindern. Netflix ist mit 300 Millionen Kunden der größte Streaminganbieter der Welt, HBO hat 130 Millionen Abonnenten.
Ob Netflix überhaupt zum Zuge kommt, ist alles andere als sicher: Konkurrent Paramount Skydance hat ein 108,4 Milliarden Dollar schweres Gegenangebot vorgelegt.
Das könnte dich auch interessieren
Feindliche 108-Milliarden-OfferteParamount will Netflix im Kampf um Warner Bros ausstechen08. Dez. · Reuters
Aktien New York AusblickKeine großen Sprünge vor Fed-Zinsentscheidung an der Wall Street erwartet08. Dez. · dpa-AFX
Milliardenschwerer DealNetflix will Warner Bros. übernehmen - Aktie deutlich schwächer05. Dez. · dpa-AFX
Aktien New York AusblickWall Street blickt zum Wochenausklang auf Preisdaten vor Fed05. Dez. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße