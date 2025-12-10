HBO-Zuschauer klagt gegen möglichen Verkauf an Netflix

09. Dez (Reuters) - Ein Zuschauer der zum US-Medienkonzern Warner Bros Discovery gehörenden Streamingplattform HBO klagt gegen die geplante Übernahme von Warner durch Netflix.

In der am Montag bei einem US-Bundesbezirksgericht eingereichten Verbraucherklage gegen Netflix heißt es, die geplante 72 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Studio- und Streaminggeschäfts von Warner drohe den Wettbewerb auf dem US-Markt für Video-on-Demand-Abonnements zu behindern. Netflix ist mit 300 Millionen Kunden der größte Streaminganbieter der Welt, HBO hat 130 Millionen Abonnenten.

Ob Netflix überhaupt zum Zuge kommt, ist alles andere als sicher: Konkurrent Paramount Skydance hat ein 108,4 Milliarden Dollar schweres Gegenangebot vorgelegt.