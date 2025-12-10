IRW-News: Copper Quest Exploration Inc.: Copper Quest schließt positive Due-Diligence-Prüfung für Alpine ab und stockt Privatplatzierung auf

IRW-PRESS: Copper Quest Exploration Inc.: Copper Quest schließt positive Due-Diligence-Prüfung für Alpine ab und stockt Privatplatzierung auf

10. Dezember 2025, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; FWB: 3MX) (Copper Quest oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine positive Due-Diligence-Prüfung der Kaufoptionsvereinbarung nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (die Vereinbarung) vom 7. November 2025, die bereits am 14. November 2025 angekündigt wurde, abgeschlossen hat. Die Vereinbarung besteht mit 0847114 B.C. Ltd. (Privco), einem in British Columbia eingetragenen Unternehmen, das sämtliche Eigentumsanteile, Rechte und Beteiligungen am Goldkonzessionsgebiet Alpine (das Konzessionsgebiet) in der Region West Kootenay von British Columbia besitzt (die Übernahme). Das Unternehmen beabsichtigt, sofort den Prozess zur Abwicklung des Erwerbs des Konzessionsgebiets einzuleiten.

Highlights des Goldkonzessionsgebiets Alpine

- NI 43-101-konforme vermutete Ressource von 268.000 Tonnen aus dem Jahr 2018, die mit einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t Au berechnet wurde und einen Durchschnittsgehalt von 16,52 g/t Au aufweist, was einer vermuteten Ressource von 142.000 Unzen Gold entspricht (McCuaig & Giroux, 2018).

- Beträchtliche Chance zur Erweiterung der ersten Ressource bei Alpine in Ost-West-Richtung und in die Tiefe, nachdem bislang nur etwa 300 m des rund 2 km langen Erzgangsystems durch unterirdische Bergbauarbeiten und Bohrungen erprobt wurden.

- Mineralisierte Fördererzhalde im geschätzten Umfang von 24.000 Tonnen an der Oberfläche bietet die Möglichkeit eines kurzfristigen Cashflows.

- 1.650 Meter an sauberen und trockenen unterirdischen Abbaustätten bieten Zugang zu erprobten und abbaufähigen Zonen.

- Es gibt mindestens 4 weitere relativ unerkundete Erzgangsysteme auf dem Konzessionsgebiet (Black Prince, Cold Blow, Gold Crown & King Solomon, das vormals in Produktion war), die allesamt historische hochgradige Goldwerte aufweisen.

- Über den Straßenweg zugängliches 4.611,49 Hektar großes Konzessionsgebiet, das aus 15 sogenannten Crown Grants (1 mit Oberflächenrechten) und 19 abgesteckten Mineralclaims besteht und Potenzial für einen ganzjährigen Betrieb bietet (Abbildung 1).

- Aufnahme von Herrn Allan Matovich in das Board of Directors und Ernennung der Herren Ted Muraro und John Mirko zu technischen Beratern bei Abschluss. Zusammen verfügen sie über mehr als 150 Jahre Erfahrung im Bergbau- und Explorationssektor.

Das 4.611,49 Hektar umfassende Konzessionsgebiet liegt rund 20 Kilometer nordöstlich der Stadt Nelson (Abbildung 1) und ist Standort einer ehemaligen Untertagebaumine mit einer erfassten Produktion von etwa 16.810 Tonnen mineralisiertem Erzgangmaterial (Tabelle 1). Dieses Material enthielt 356.360 Gramm Gold, 222.054 Gramm Silber, 49.329 Kilogramm Blei und 17.167 Kilogramm Zink. Die anderen 4 bedeutenden Erzgangsysteme auf dem Konzessionsgebiet sollen ebenfalls erkundet werden: die Quarzgänge Black Prince und Cold Blow, ca. 3 km nordöstlich der Mine Alpine, das Erzgangsystem Gold Crown, 600 m im Südosten, sowie die ehemaligen Abbaustätten beim Erzgang King Solomon, 1,8 km weiter südlich. Zusätzliche Informationen über das Goldkonzessionsgebiet Alpine werden in den kommenden Wochen bereitgestellt.

Brian Thurston, President und CEO von Copper Quest, nahm dazu wie folgt Stellung: Das Goldkonzessionsgebiet Alpine bietet eine hervorragende Chance, kurzfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, indem wir uns auf einem Goldmarkt mit Rekordpreisen engagieren, während wir uns gleichzeitig auch weiterhin auf unsere Kupferexploration konzentrieren. Durch den vor kurzem erfolgten Abschluss einer Finanzierung im Wert von ca. 2 Millionen $ können unsere Aktionäre sicher sein, dass die Arbeiten zur Weiterentwicklung unserer verschiedenen Konzessionsgebiete in Angriff genommen werden. Wir freuen uns darauf, Herrn Matovich, Herrn Muraro und Herrn Mirko in naher Zukunft in unserem Team begrüßen zu können.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82153/CopperQuest_20251210_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Lageplan der Claims

Ernennung von Herrn Allan Matovich zum Direktor

Copper Quest freut sich ferner bekannt zu geben, dass Herr Allan Matovich nach Abschluss der Übernahme dem Board of Directors des Unternehmens beitreten wird. Herr Matovich ist Haupteigentümer des Goldkonzessionsgebiets Alpine.

Herr Matovich verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Bergbau und in der Exploration in Kanada und den Vereinigten Staaten. Er startete seine berufliche Laufbahn bei Cominco in Trail, BC, wo er in einem Schmelzbetrieb tätig war. Herr Matovich gründete im Anschluss daran das Unternehmen Matovich Mining Industries, das über 20 Jahre lang beträchtliche Mengen an siliziumhaltigen Flussmitteln sowie Blei- und Zinkkonzentraten an Cominco lieferte. Im Jahr 1997 eröffnete Herr Matovich dann einen Bergbaubetrieb im Norden von British Columbia, um Baryt für Bohrflüssigkeiten in der Öl- und Gasindustrie zu liefern. In diesem Bergbaubetrieb wird auch heute noch produziert. Herr Matovich eröffnete außerdem eine Baryt-Anlage im Bundesstaat Washington, die gerade in die Produktionsphase übergeht. Er arbeitete außerdem bei Halliburton, Baker Hughes und Newmont und war dabei sehr erfolgreich. Im Jahr 2000 erwarb Herr Matovich die Goldmine Alpine und investiert seither viel Zeit in die Erprobung des Projekts.

Herr Matovich sagt dazu: Ich freue mich sehr, das Goldkonzessionsgebiet Alpine an Copper Quest zu übergeben und dem Unternehmen als Direktor beizutreten. Das Unternehmen verfügt über ein fantastisches Portfolio kritischer Mineralprojekte und das Goldprojekt Alpine bietet die Möglichkeit für einen potenziellen kurzfristigen Cashflow sowie Potenzial für die Erweiterung der aktuellen Ressource durch Bohrungen. Ich sehe der Zusammenarbeit mit dem Team von Copper Quest entgegen, um einen Wert für alle Beteiligten zu schaffen.

Tabelle 1 - Produktionsgeschichte - Minfile (082FNW127) für die Mine Alpine, Gold (Au) und Silber (Ag)

JAHR Tonnen Tonnen Gramm Au Gramm Ag gesch. Gehalt gesch. Gehalt

abgebaut aufbereitet gewonnen gewonnen Au (g/t) Ag (g/t)

1988 200 90 198 591 2,20 6,57

*1948 - - 16.889 11.384 25,32 17,07

*1947 - - 2.768 1.866 15,38 10,37

*1946 - - 11.042 5.785 18,59 9,74

*1942 - - 56.079 34.182 824,69 502,68

1941 11.517 11.517 219.350 130.011 18,26 11,29

1940 3.992 3.992 57.852 35.333 14,49 8,85

1939 3 0 62 62

1938 35 0 1.120 902

1915 4 0 1.938

*aufbereitetes Erz wurde nicht gemeldet

Ernennung von Herrn Ted Muraro zum technischen Berater des Board of Directors

Herr Muraro wird nach Abschluss der Transaktion zum technischen Berater des Board of Directors ernannt.

Herr Theodore (Ted) W. Muraro verfügt über mehr als 6 Jahrzehnte an Erfahrung in der Mineralexploration und verbrachte unter anderem 35 Jahre bei Cominco, wo er verschiedene Posten in der Exploration innehatte, bevor er Chief Geologist und Internal Consulting Geologist des Konzerns wurde. Zu Beginn seiner Laufbahn sammelte Herr Muraro Erfahrung im Untertagebau bei Keno Hill, HB Mine, Sullivan und Western Mines. Während seiner Tätigkeit bei Cominco war er direkt an der Entdeckung und der anschließenden erfolgreichen Erschließung der Mine Westmin bei Buttle Lake, der Mine Polaris auf Little Cornwallis Island in der Arktis und der Mine Snip am Iskut River beteiligt. Nach seiner Zeit bei Cominco übernahm Herr Muraro die Funktion des Vice President, Exploration bei Romanex und International Barytex Resources, wo er sein Fachwissen bei internationalen Goldprojekten einbrachte.

Herr Muraro, der 2021 mit dem Spud Huestis Award für seine bedeutenden Beiträge zur Branche und Spitzenleistung in der Exploration ausgezeichnet wurde, war als unabhängiger Berater (T.W. Muraro Consulting, 1993-2016) bei Basismetall- und Goldexplorationsprojekten rund um den Globus tätig, bevor er 2016 in den Ruhestand ging. In den letzten Jahren wirkte er als Direktor und/oder Berater in den Boards mehrerer Unternehmen mit, zuletzt bei Imperial Metals. Herr Muraros Arbeitsbeziehung zu Al Matovich begann im Rossland Camp und konzentriert sich seit Ende der 1980er-Jahre auf das Konzessionsgebiet Alpine.

Ernennung von Herrn John Mirko zum technischen Berater des Board of Directors

Herr Mirko wird nach Abschluss der Transaktion zum technischen Berater des Board of Directors ernannt. Herr Mirko kann als ehemaliger President und Gründer von Canam Alpine Ventures Ltd. (vor Kurzem von Vizsla Resources Ltd., TSXV: VZLA, übernommen), derzeitiger President und Gründer von Canam Mining Corp. und von Rokmaster Resources Corporation mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im Bergbausektor aufwarten.

Im Zeitraum von 1986 bis 2010 war Herr Mirko Gründer, President/CEO und Direktor bei 4 börsennotierten Bergbau-/Explorationsunternehmen sowie Gründer und Direktor von 3 weiteren. Seit 1972 ist er in der Branche als Prospektor, Auftragnehmer und Berater selbstständig tätig und hat an der Exploration, Erschließung und der Errichtung von Minen bei verschiedenen Projekten in 12 Ländern sowie der kommerziellen Produktion von Mineralkonzentraten und Metallprodukten bei 5 dieser Projekte mitgewirkt.

Herr Mirko erhielt 2008 die E.A. Scholtz Medal for Excellence in Mine Development von der Association for Mineral Exploration of British Columbia und den Mining and Sustainability Award der Mining Association of British Columbia für seine Beteiligung an der Mine MAX.

Herr Mirko ist ein vollberechtigtes Mitglied der Society of Economic Geologists, Inc., des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, der Prospectors and Developers Association of Canada und AME BC.

Einzelheiten der Transaktion

Die Vereinbarung sieht den Erwerb sämtlicher Mineralclaims und Crown Grants im Besitz von Privco vor, die dem Goldkonzessionsgebiet Alpine zugrunde liegen. Bei Abschluss wird Copper Quest 14.177.517 Stammaktien an Privco zu einem angenommenen Preis von 0,175 $ pro Aktie begeben. Die Aktien sind Gegenstand einer 24-monatigen Treuhandvereinbarung ab dem Abschlussdatum.

Darüber hinaus wird Copper Quest für die Ausgaben des Konzessionsgebiets im Jahr 2025 225.000 $ zahlen, die zu Beginn des Jahres in Bezug auf das Konzessionsgebiet getätigt wurden, und Privco wird bei Abschluss der Übernahme eine NSR-Royalty von 2 Prozent gewährt, wobei die Hälfte (1 %) für 1 Million C$ zurückgekauft werden kann.

Voraussetzung für den Abschluss ist die Genehmigung durch die Börse sowie andere typische Abschlussbedingungen. In Verbindung mit der Transaktion muss eine Vermittlungsprovision in Form von Stammaktien gezahlt werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Brian Thurston, P.Geo., President und CEO des Unternehmens sowie ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Aufstockung der Finanzierung

Um dem gestiegenen Interesse an der bereits am 1. Dezember 2025 angekündigten Privatplatzierung gerecht zu werden, von welcher 1.927.000 $ bereits am 5. Dezember 2025 abgeschlossen wurden, gibt das Unternehmen bekannt, dass es bis spätestens 22. Dezember 2025 weitere bis zu 1.500.000 Stammaktien des Unternehmens auf Flow-Through-Basis (die Flow-Through-Aktien) zu einem Preis von 0,19 $ pro Flow-Through-Aktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 285.000 $ ausgeben kann. Alle im Rahmen der Privatplatzierung auszugebenden Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Jede FT-Aktie stellt eine Flow-Through-Aktie im Sinne des Income Tax Act (Canada) (der Tax Act) dar, und der Bruttoerlös der Privatplatzierung wird vom Unternehmen für Explorations- und damit verbundene Programme im Zusammenhang mit den Projekten von Copper Quest in British Columbia verwendet, die als kanadische Explorationsaufwendungen und Flow-Through-Aufwendungen für den Abbau kritischer Mineralien gemäß der Definition dieser Begriffe im Tax Act gelten.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen von US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung oder Einhaltung einer anwendbaren Ausnahme von den Registrierungspflichten des U.S. Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und die Wertpapiere dürfen nicht in einem US-Bundesstaat, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, verkauft werden.

Über Kupfer

Kupfer ist ein unverzichtbares Industriemetall, das im Zentrum der globalen Energiewende und der modernen Infrastruktur steht. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung, erneuerbaren Energiesystemen, Elektrofahrzeugen, Rechenzentren und intelligenten Technologien. Angesichts der steigenden globalen Nachfrage und des durch sinkende Kupfergehalte, komplexe Genehmigungsverfahren und Unterinvestition erschwerten Angebots an neuem Kupfer ist der Kupfermarkt mit anhaltenden Defiziten und zunehmender geopolitischer Prüfung konfrontiert. Die jüngsten politischen Ankündigungen der USA, unter anderem in Bezug auf Einfuhrzölle und Initiativen zur Sicherung inländischer und verbündeter Lieferketten, unterstreichen die strategische Bedeutung von Kupfer und die Notwendigkeit von widerstandsfähigen, lokal verankerten Kapazitäten für die Rohstoffexploration, -entwicklung, -produktion und -verarbeitung.

ÜBER COPPER QUEST EXPLORATION INC.

Copper Quest (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) hat sich zum Ziel gesetzt, durch Akquisitionen, explorationsorientierte Exploration, disziplinierte Umsetzung und verantwortungsvolle Entwicklung seines nordamerikanischen Portfolios an kritischen Mineralien den Shareholder Value zu steigern. Bitte besuchen Sie unsere Website unter www.copper.quest.

Das Landpaket des Unternehmens umfasst derzeit fünf Projekte mit einer Fläche von über 40.000 Hektar in hervorragenden Bergbaugebieten sowie das Cu-Au-Projekt Kitimat und die ehemals produzierende Goldmine Alpine, deren Übernahme nach Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung noch aussteht.

Copper Quest besitzt einen Anteil von 100 % an dem Konzessionsgebiet Stars, einer Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung, die 9.693 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley des zentralen British Columbia umfasst. In Angrenzung an das Konzessionsgebiet Stars hält Copper Quest eine Beteiligung von 100 % an dem 5.389 Hektar großen Konzessionsgebiet Stellar. CQX verfügt überdies über eine Earn-In-Option für bis zu 80 % der Eigentumsanteile sowie ein Joint-Venture-Abkommen in Bezug auf das 4.700 Hektar umfassende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Rip, das sich ebenfalls im Porphyrgürtel Bulkley befindet.

Copper Quest hält eine 100-prozentige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Nekash, einem Porphyr-Explorationsprojekt im Lemhi County (Idaho) entlang des ergiebigen Porphyr-Kupfergürtels von Idaho-Montana, in dem sich Weltklasse-Systeme wie Butte und CUMO befinden. Das Projekt ist über gut ausgebaute US-Highways und Forststraßen vollständig mit dem Auto erreichbar und umfasst derzeit 70 nicht patentierte Bundes-Lode-Claims mit einer Fläche von 585 Hektar.

Copper Quest hat eine Beteiligung von 100 % am Projekt Thane im Quesnel Terrane im Norden von BC, das sich über 20.658 Hektar erstreckt und 10 vorrangige identifizierte Ziele umfasst, die ein erhebliches Potenzial für die Mineralisierung von Kupfer und Edelmetallen aufweisen.

Das Führungs- und Beraterteam von Copper Quest besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Copper Quest hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen es tätig ist. Die Stammaktien des Unternehmens sind primär an der kanadischen Börse unter dem Symbol CQX notiert.

