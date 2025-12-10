IRW-News: International Graphite Limited: Anlage zur Herstellung von Blähgraphit - Kostengünstiger Graphitbetrieb mit hohen Margen

IRW-PRESS: International Graphite Limited: Anlage zur Herstellung von Blähgraphit - Kostengünstiger Graphitbetrieb mit hohen Margen

9. Dezember 2025 / IRW-Press / International Graphite Limited (ASX: IG6) (FWB: H99) prognostiziert für die vom Unternehmen als 50/50-Joint Venture geplante Anlage zur Herstellung von Blähgraphit (Expandable Graphite Facility, EGF) in Deutschland auf Grundlage einer technisch-wirtschaftlichen Evaluierung (TEE) hervorragende Finanzdaten.

Wichtigste Kennzahlen der TEE

Parameter Einheit International 50%ige Beteiligung

Graphite wäre zu von

50 % an der EGF IG6

beteiligt. Siehe

ASX-Mitteilung

vom 28. Juli

2025.

Jahresproduktion von mikronisiertem Graphit (Pulver) Tonnen/Jahr 4.200 2.100

Geschätzte Aufwendungen (einschl. Rücklagen) Mio. A$ 11,2 5,6

Durchschnittlicher operativer Netto-Cashflow pro Jahr Mio. A$ 7,6 3,8

NPV10 (vor Steuern) modelliert über 25 Jahre Mio. A$ 57,9 29,0

Interner Zinsfuß/IRR (vor Steuern) modelliert über 25 Jahre % 66 66

Laut Managing Director und CEO Andrew Worland ist die Sicherung eines Standbeins in Europa ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum geplanten Aufbau eines international bedeutenden Unternehmens für die Verarbeitung von Graphit und Spezialmaterialien.

Die TEE bestätigt unseren Ansatz, dass mit kostengünstigen Graphitverarbeitungsanlagen hohe finanzielle Erträge mit einem weitaus geringeren Umsetzungsrisiko und einer geringeren Verwässerung für die Aktionäre erzielt werden können, sozusagen als Vorstufe für den Aufbau einer neuen Versorgungsquelle aus unserem Graphitprojekt Springdale in Westaustralien.

Bei einem geschätzten Kapitalaufwand in Höhe von ca. 11,2 Mio. $ (ca. 6,3 Mio. ) würde sich die Investition bei voller Produktionsauslastung in weniger als zwei Jahren amortisieren.

Das Unternehmen plant eine Baufinanzierung in der ersten Jahreshälfte 2026, mit der Produktion soll dann Mitte 2027 begonnen werden, so Andrew Worland.

In der aktuellen Auslegung könnte die Verarbeitungsanlage jährlich ca. 4.200 Tonnen Blähgraphit produzieren. Es besteht die Möglichkeit einer Kapazitätserweiterung durch zusätzliche Produktionslinien und Reinigungsverfahren, die den Absatz von hochwertigen Blähgraphitprodukten mit einem Reinheitsgrad von über 99 % ermöglichen würden.

Der Bau der EGF ist im Rahmen eines Joint Venture mit der Firma Arctic Graphite AS geplant, deren größter Aktionär die norwegische Baufirma Nilsen Leonhard & Sønner (LNS) istSiehe ASX-Mitteilung vom 28. Juli 2025.

. LNS verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Förderung von Graphit und hat erst vor Kurzem eine Vereinbarung zur Übernahme des einzigen aktiven Bergbaubetriebs Europas, des Graphitprojekts Skaland in Norwegen, geschlossen.

Ausblick auf das Jahr 2027

Die EGF und die derzeit in Bau befindliche Mikronisierungsanlage Collie würden ab dem Jahr 2027 eine Produktionskapazität von bis zu rund 12.000 Tonnen an mikronisierten und expandierbaren Graphitprodukten (Graphitpulver und Blähgraphit) erreichen und einen operativen Netto-Cashflow (auf Jahresbasis) von 10 - 20 Mio. $ bei einem Kapitalaufwand von weniger als 20 Mio. $ erzielen.

Parameter Einheit Siehe ASX-Mitteilung vom 25. März 2025 50%ige Beteiligung Gesamtbeteiligung von IG6

von International

Graphite an der

EGF

Anlage in Erweiterungsoption Technisch-wirtschaftli

Bau che

Evaluierung

Auf nächste 100 Tonnen Tsd. Tonnen/Jahr 4,0 7,5 2,1 6,1 - 9,6

Produktion

gerundet

Geschätzte Aufwendungen Mio. AUD 6,3 8,0 5,6 11,9 - 13,6

(einschl.

Rücklagen)

Durchschnittlicher Mio. AUD 4,7 11,5 3,8 8,5 - 15,3

operativer

Netto-Cashflow pro

Jahr

NPV10 (vor Steuern) Mio. AUD 28,4 81,5 29,0 57,4 - 110,5

modelliert über 25

Jahre

Interner Zinsfuß/IRR % 43 74 66 -

(vor Steuern)

modelliert über 25

Jahre

Überlegungen zu Entwicklung und Betrieb einer EGF

Die TEE entspricht einer Analyse der prognostizierten Leistung des chemischen Verfahrens zur Herstellung von Blähgraphit; es werden technische und wirtschaftliche Bewertungen bzw. Risikobewertungen miteinander kombiniert. Die Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten wurden mit einer Genauigkeit von jeweils +/- 35 % bzw. +/- 30 % erstellt.

Die technische Planung und Konstruktion der neuen Anlage wird durch folgende Faktoren bestimmt:

- Derzeit laufende Tests unter Einsatz von Rohmaterial aus Ostafrika, Madagaskar bzw. der Mine Skaland sowie von Konzentraten aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Springdale.

- Zugang zu bewährten Verarbeitungsmethoden, an denen sich das Unternehmen bereits die Immaterialgüterrechte gesichert hat.

- Leistungsbeschreibung des Endprodukts von unabhängigen Graphitmarktexperten.

Das Unternehmen hat mit einem internationalen Rohstoffhändler einen unverbindlichen Liefervertrag für Graphitkonzentrat abgeschlossen, der sich für Testzwecke Konzentrat aus verschiedenen bestehenden Betrieben von Drittanbietern gesichert hat.

Das Design der EGF-Verarbeitungsanlage basiert auf:

- einer Nennproduktionskapazität von 3.500 t/Jahr bis 4.500 t/Jahr

- einer Nennbetriebsverfügbarkeit von 85 %

- einem herkömmlichen chemischen Interkalationsverfahren

- dem Zugang zu Infrastruktureinrichtungen auf dem Industriegelände des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen in Deutschland.

Blähgraphit entsteht, wenn natürlicher Flockengraphit mit Interkalationsmitteln behandelt wird, bei denen es sich in der Regel um Säuren handelt, die zwischen die Graphitschichten eingebracht werden. Bei Erhitzung verdampfen diese interkalierten Verbindungen schnell, wodurch die Graphitschichten auseinander gedrückt werden und das Material auf das bis zu 300-fache seines ursprünglichen Volumens expandiert. Die Umwandlung erfolgt innerhalb von Sekunden und es entsteht eine leichte, isolierende Kohlenstoffstruktur.

Die EGF wird ihre Auslegungsparameter voraussichtlich innerhalb der ersten drei Monate nach Inbetriebnahme erreichen. Das endgültige Produktionsprofil im ersten Betriebsjahr hängt von den zu diesem Zeitpunkt herrschenden Marktbedingungen, den Abnahmeprüfungen bei den Kunden und der Produktleistung ab.

Die finanzielle Performance der EGF wird stark von den Preisen für Blähgraphitprodukte beeinflusst werden. Die Preise, die für die technisch-wirtschaftliche Evaluierung der EGF herangezogen wurden, entsprechen einem Graphitkonzentrat (Rohstoff) mit einem Reinheitsgrad von 94 - 95 %, das mit dem Verfahren zur Herstellung von Blähgraphit auf 97 - 98 % optimiert werden kann. Mit höherwertigen Rohstoffen wäre der Zugang zu Märkten mit größerer Wertschöpfung möglich. Die Preise für Blähgraphitprodukte sind seit mindestens Mitte 2022 kontinuierlich gestiegen.

Sensitivitätsanalyse für die EGF

Die prognostizierte finanzielle Performance der EGF wird am stärksten von Änderungen bei den Verkaufspreisen für Blähgraphitprodukte beeinflusst.

NPV-Sensitivität (Mio. )

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82146/IG6_121025_DEPRcom.001.png

IRR-Sensitivität

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82146/IG6_121025_DEPRcom.002.png

Diese Pressemitteilung wurde vom Board von International Graphite Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Andrew Worland

Managing Director und Chief Executive Officer

E | aworland@ig6.com.au

M | +61 409 370 792

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Hodby

CFO/Company Secretary

rhodby@ig6.com.au

Marie Howarth

Media and Communication

mhowarth@ig6.com.au

Brent Coxan

Pamplona Group

brent@pamplonagroup.com.au

Aufbau einer führenden Position in der westlichen Graphitlieferkette

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82146/IG6_121025_DEPRcom.003.png

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich auf die Zukunft, einschließlich zukunftsgerichteter Aussagen über das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsprogrammen von International Graphite Limited und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. In diesem Dokument verwendete Begriffe wie könnte, planen, schätzen, erwarten, beabsichtigen, möglicherweise, potenziell, sollte und ähnliche Ausdrücke sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, und Abweichungen sind sowohl normal als auch zu erwarten. Weder das Unternehmen noch seine Führungskräfte oder andere Personen geben eine Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie dafür, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ereignisse oder sonstigen Sachverhalte tatsächlich eintreten werden. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82146

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82146&tr=1

