KI-Boom treibt Umsatz des Chipfertigers TSMC weiter an

Quelle: Below the Sky/Shutterstock.com
HSINCHU (dpa-AFX) - Der taiwanesische Chip-Auftragsfertiger TSMC profitiert weiterhin kräftig vom weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren. Im November schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 343,6 Milliarden Taiwan-Dollar (9,5 Mrd Euro) nach oben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Oktober ergibt sich allerdings ein Minus von 6,5 Prozent.
Chipentwickler wie Nvidia und AMD , die ihre Chips auch von TSMC herstellen lassen, können die Nachfrage weiter nur schwer bedienen. So bauen Tech-Unternehmen unvermindert weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, da KI-Anwendungen viel Rechenleistung verschlingen./mis/stk
