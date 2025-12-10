W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Meschke verliert auch Vorstandsposten bei Porsche SE

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

München, 09. Dez (Reuters) - Gut neun Monate nach seinem Abschied beim Sportwagenbauer Porsche AG verliert Lutz Meschke auch seinen Vorstandsposten bei dessen Großaktionär Porsche SE.

Der 59-jährige Meschke werde sein Amt als Beteiligungsvorstand bei der börsennotierten Porsche- und Piech-Familienholding noch in diesem Monat aufgeben, teilte das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mit. Sein Vertrag war erst 2024 verlängert worden und sollte noch bis 2030 laufen. Der Posten wird gestrichen, Meschkes Aufgaben übernimmt Vorstandschef Hans-Dieter Pötsch. Der Vorstand der Porsche SE wird damit auf drei Mitglieder verkleinert.

Als Finanzvorstand der Porsche AG war Meschke bereits im Februar nach fast zehn Jahren abgelöst worden, mit einer Abfindung von 11,6 Millionen Euro.

Bei der Porsche SE sollte er seit 2020 als Vorstand weitere Beteiligungen aufbauen, um sich von den derzeit kriselnden Autobauern Volkswagen und Porsche weniger abhängig zu machen. Noch im März hatte er angekündigt, die Porsche SE suche eine dritte Kernbeteiligung. Die Porsche SE hat sich bisher an rund 15 zumeist automobilnahen Firmen beteiligt, hält aber auch Anteile am jungen Rüstungsunternehmen Quantum Systems und dem Fernbusanbieter Flix. Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche würdigte Meschkes "maßgeblichen Beitrag zum erfolgreichen Ausbau des Beteiligungsmanagements und der Positionierung der Porsche SE als diversifizierte Investitionsplattform".

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Porsche Automobil Holding
Porsche AG Vz.
Volkswagen (VW) ST

Das könnte dich auch interessieren

Personalwechsel
Produktionschef Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitzegestern, 12:00 Uhr · dpa-AFX
Produktionschef Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze
Konkurrenz zu Google, Tesla und Uber
Mercedes steigt ins Robotaxi-Geschäft eingestern, 13:00 Uhr · dpa-AFX
Mercedes steigt ins Robotaxi-Geschäft ein
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden