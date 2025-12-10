OCTO revolutioniert die Fahrzeugsicherheit mit KI: Einführung des proaktiven und prädiktiven Diebstahlschutzsystems

Diebstähle vorhersagen, bevor sie passieren. Das ist das Ziel des neuen prädiktiven Diebstahlschutzsystems von OCTO, das vom weltweit führenden Anbieter von Telematik- und Datenanalyselösungen für vernetzte Mobilität entwickelt wurde.

Die neue Technologie kombiniert künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und fortschrittliche Sensoren, um einen personalisierten Fahrzeugschutz in Echtzeit zu bieten, der Risikosignale erkennen kann, bevor ein Diebstahl stattfindet.

Auf der Grundlage von mehr als 22 Jahren Erfahrung und 610 Milliarden Kilometern Fahrdaten verändert das System das Paradigma der Fahrzeugsicherheit von reaktiv zu proaktiv.

Dieser Ansatz ermöglicht Prävention statt bloßer Reaktion und erhöht den Schutz sowohl für Privatfahrzeuge als auch für Unternehmensflotten.

Zu den Hauptfunktionen gehören:

Manipulationserkennung: Sensoren erkennen Versuche, auf die Geräte zuzugreifen oder sie zu entfernen.

Ungewöhnliche Fahrzeugbewegungen: Das System erkennt das Schleppen oder Anheben des Fahrzeugs bei ausgeschaltetem Motor.

Verlust der Verbindung zwischen den im Fahrzeug installierten Geräten: Wenn eines der beiden Geräte von einem Dieb gefunden und entfernt wird, wird die Kommunikation mit dem zweiten Terminal unterbrochen und umgehend eine Warnmeldung an unsere Leitstelle gesendet.

Analyse des Fahrverhaltens: Ein KI-Modell identifiziert verdächtiges Verhalten im Vergleich zu gewohnten Fahrmustern und analysiert Fahrstil, typische Routen und Zeitpunkte.

Geofencing: Das System von OCTO kartiert alle Risikogebiete, in denen in der Vergangenheit Diebstähle stattgefunden haben, sowie verdächtige Orte wie Handelshäfen oder Landesgrenzen und alarmiert die Diebstahlüberwachungszentrale, sobald sich ein Fahrzeug diesen Gebieten nähert oder sie betritt.

Die kombinierte und kontinuierliche Analyse dieser Parameter ermöglicht es, das Diebstahlrisiko dynamisch zu berechnen und automatisch die wirksamsten Gegenmaßnahmen zu aktivieren. Im Falle eines Alarms nutzt das OCTO-Operationszentrum die modernsten Überwachungs-, Ortungs- und Echtzeit-Interventionswerkzeuge.

Gestützt auf langjährige Erfahrung mit der Bearbeitung von Tausenden von Diebstahlfällen pro Jahr gewährleistet OCTO ein schnelles und gezieltes Vorgehen und bietet Kunden und Flotten kontinuierliche Unterstützung.

Über OCTO

Seit über 20 Jahren entwickeln wir integrierte Lösungen, mit denen wir unsere Kunden dabei unterstützen, die Chancen der intelligenten Mobilität und der digitalen Transformation zu nutzen. Dank eines innovativen Ansatzes auf Basis künstlicher Intelligenz haben wir fortschrittliche Algorithmen für die Unfallerkennung, Fahrverhaltensanalyse, Schadenbearbeitung und Verbrauchsoptimierung entwickelt. Mit diesen Lösungen können wir die Anforderungen wichtiger Märkte wie Versicherungen und Mobilität erfüllen, wobei wir einen starken Fokus auf Modularität und Individualisierung legen. Unsere skalierbare und modulare Datenanalyseplattform bietet Lösungen für den Insurtech- und Mobilitätsmarkt und unterstützt Partnerunternehmen dabei, die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft verwalten und ausbauen, zu transformieren.

Eine robuste und zielgerichtete ESG-Strategie leitet letztlich unser Marktangebot, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen liegt, die die Energiewende und datengesteuerte Stadtplanung unterstützen.

OCTO hat 20 Millionen Fahrer profiliert und verfügt über die weltweit größte Telematik-Datenbank, die auf 610 Milliarden gefahrenen Kilometern und über 13 Millionen validierten Schadensfällen basiert. octotelematics.com

