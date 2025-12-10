W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

10.12.2025 / 09:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE

     Unternehmen:               Cantourage Group SE
     ISIN:                      DE000A3DSV01

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.12.2025
     Kursziel:                  6,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Cantourage stärkt Führungsteam für nachhaltiges Wachstum

Mit der Berufung von Monique Jaqqam zur CFO ab Januar 2026 und der
gleichzeitigen Verlängerung des CEO-Mandats von Philip Schetter um fünf
weitere Jahre hat Cantourage seine Führungsstruktur klar gefestigt. Zusammen
mit dem kürzlich etablierten Investor-Relations-Bereich entsteht eine nahezu
'fertige" GovernanceArchitektur, die Kontinuität und Professionalität
signalisiert und das Fundament für die nächste Wachstumsphase legt.

Mit dem fehlenden testierten Jahresabschluss für 2024, dessen Vorlage wir
zeitnah erwarten, verbleibt aber ein offener Punkt. Gerade im Berichtswesen
versprechen wir uns zukünftig von der neuen CFO Fortschritte in Richtung
eines transparenteren und verlässlicheren Berichtssystems, das die
Kapitalmarktkommunikation auch unterjährig nachhaltig stärkt.

Frau Jaqqam bringt mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den
Bereichen Finance, Private Equity, Real Estate und Hospitality mit. Sie war
zuvor Group CFO bei BaseCamp Student sowie in leitenden Finanzpositionen bei
Kempinski Hotels tätig und verantwortete seit 2023 die Finanzorganisation
der Future Group in Berlin. Ihre Expertise in finanzieller Transformation
und beim Aufbau moderner Strukturen ergänzt das Managementteam ideal.

Operativ bleibt das Bild noch zweigeteilt: Die Q3-Zahlen verdeutlichen
einerseits die Belastungen durch regulatorische Anpassungen im deutschen
Markt und den temporären Ergebniseinbruch infolge von Lagerbereinigungen.
Andererseits zeigt sich aber, dass Cantourage die neuen Rahmenbedingungen
antizipiert und mit Investitionen in Infrastruktur, Compliance und Logistik
sowie einer strategischen Neuausrichtung hin zu margenstärkeren,
standardisierten Wirkstoffen gegensteuert hat. Diese Maßnahmen dürften
mittelfristig die Prozessstabilität erhöhen und die Profitabilität
verbessern.

Besonders hervorzuheben bleibt die Internationalisierung: In Großbritannien
setzt sich das dynamische Wachstum fort, Polen zeigt erste
Erholungstendenzen, und die geplanten Markteintritte in weitere europäische
Länder eröffnen zusätzliche Expansionspotenziale. Damit verbreitert
Cantourage seine Ertragsbasis und reduziert die Abhängigkeit vom
volumengetriebenen Blütengeschäft im Heimatmarkt.

Fazit: Cantourage ist nach der personellen Verstärkung und klaren
GovernanceStruktur strategisch gut aufgestellt, um das strukturelle Wachstum
im europäischen Medizinalcannabis-Markt zu nutzen. Für die kommenden
Quartale rechnen wir mit rückläufigen Erlösen und einer eher verhaltenen
Ergebnisdynamik infolge regulatorischer Anpassungen und Übergangsmaßnahmen
sowie der durch den Lagerabverkauf positiv verzerrten Vergleichsbasis in
Q2/25 und Q3/25. Mittelfristig sollte jedoch die Kombination aus
Produktdiversifizierung und Internationalisierung zu einer deutlichen
Stabilisierung und anschließenden Margenerholung führen. Wir bestätigen
unser Kaufen-Votum mit einem unveränderten Kursziel von 6,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c8415930d16ea6f7006d84501d1077aa

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=483369cf-d5a1-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2243182 10.12.2025 CET/CEST

