Original-Research: MaaT Pharma SACA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: MaaT Pharma SACA - from First Berlin Equity Research GmbH

10.12.2025 / 11:25 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MaaT Pharma SACA

     Company Name:                MaaT Pharma SACA
     ISIN:                        FR0012634822

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              BUY
     from:                        10.12.2025
     Target price:                EUR17
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on MaaT Pharma
SACA (ISIN: FR0012634822). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 17.00 price target.

Abstract:
MaaT Pharma presented the final dataset from the pivotal ARES phase 3 trial
of Xervyteg (MaaT013) in steroid- and ruxolitinib-refractory
gastrointestinal acute Graft-versus-Host Disease (GI-aGvHD) at the American
Society of Hematology (ASH) Annual Meeting 2025. The results confirm the
previously disclosed efficacy profile with no material change to earlier
response rates or survival outcomes. Crucially, the trial now reports mature
12-month overall survival (OS) of 54%, converting the previously estimated
survival probability into observed outcome data. This is a remarkable result
in an extremely high-risk population. Median OS was not reached, indicating
sustained benefit in more than half of treated patients (i.e. median OS is
only reached when at least 50% of patients have died). Early response
remained strongly predictive of outcome, with 1-year survival of 68% in
Day-28 responders versus 28% in non-responders. Safety remained acceptable
and consistent with prior readouts. These final data strengthen the overall
evidence package and support the Marketing Authorisation Application filed
with the EMA in June 2025. A decision remains expected around mid-2026. If
approved, Xervyteg would become the first microbiome-based oncology therapy
globally and the first authorised third-line option for severe GI-aGvHD. We
see this news as de-risking Maat Pharma from both a clinical and regulatory
perspective. We maintain our Buy rating and EUR17.00 price target (upside:
298%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MaaT Pharma SACA
(ISIN: FR0012634822) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 17,00.

Zusammenfassung:
MaaT Pharma präsentierte auf der Jahrestagung 2025 der American Society of
Hematology (ASH) die endgültigen Daten aus der zulassungsrelevanten
Phase-3-Studie ARES zu Xervyteg (MaaT013) bei steroid- und
ruxolitinib-refraktärer akuter gastrointestinaler
Graft-versus-Host-Erkrankung (GI-aGvHD). Die Ergebnisse bestätigen das zuvor
veröffentlichte Wirksamkeitsprofil ohne wesentliche Änderungen der früheren
Ansprechraten oder Überlebensergebnisse. Entscheidend ist, dass die Studie
nun eine ausgereifte 12-Monats-Gesamtüberlebensrate von 54% ausweist,
wodurch die zuvor geschätzte Überlebenswahrscheinlichkeit in beobachtete
Ergebnisdaten umgewandelt wird. Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis in
einer extrem risikoreichen Population. Die mediane Gesamtüberlebensrate
wurde nicht erreicht, was auf einen anhaltenden Nutzen bei mehr als der
Hälfte der behandelten Patienten hinweist (d. h. die mediane
Gesamtüberlebensrate wird erst erreicht, wenn mindestens 50% der Patienten
verstorben sind). Das frühe Ansprechen blieb ein starker Prädiktor für das
Ergebnis, mit einer 1-Jahres-Überlebensrate von 68% bei den Respondern am
Tag 28 gegenüber 28% bei den Non-Respondern. Die Sicherheit blieb akzeptabel
und stimmte mit früheren Auswertungen überein. Diese endgültigen Daten
stärken die Gesamtheit der Evidenz und unterstützen den im Juni 2025 bei der
EMA eingereichten Antrag auf Marktzulassung. Eine Entscheidung wird
weiterhin für Mitte 2026 erwartet. Im Falle einer Zulassung wäre Xervyteg
die weltweit erste mikrobiombasierte Krebstherapie und die erste zugelassene
Drittlinienoption für schwere GI-aGvHD. Wir sehen diese Nachricht als
Risikominderung für Maat Pharma sowohl aus klinischer als auch aus
regulatorischer Sicht. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel
von EUR17,00 (Aufwärtspotenzial: 298%) bei.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bd05aa095335141140e1020cab0881f0

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=228a984a-d5b0-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2243274 10.12.2025 CET/CEST

