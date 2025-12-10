W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Smartbroker Holding AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Smartbroker Holding AG - von Montega AG

10.12.2025 / 09:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Smartbroker Holding AG

     Unternehmen:               Smartbroker Holding AG
     ISIN:                      DE000A2GS609

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.12.2025
     Kursziel:                  18,00 EUR (zuvor: 16,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Smartbroker hebt Guidance 2025 erneut an

Smartbroker hat die bereits am 05. September angehobene Guidance für FY 2025
erneut erhöht. Nach einer starken Performance in den letzten Monaten wurden
die Prognosen sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig angehoben.

[Tabelle]

Größere Tradingaktivität: Zusätzlich zu den kontinuierlich wachsenden
Nutzerzahlen (+34,8 % yoy im Oktober 25) und einem Rekord im monatlichen
Kundenwachstum im Oktober (+8 Tsd.; September: +6 Tsd.) tätigen die Kunden
von Smartbroker derzeit zunehmend mehr Transaktionen.

[Abbildung]

EBITDA-Guidance erhöht: Anders als bei der Prognoseanpassung im September
hebt Smartbroker nun auch die Ergebniserwartungen für 2025 an. Zwar sollen
die zusätzlichen Umsatzerlöse wie auch zuletzt primär in das Marketingbudget
zur Gewinnung neuer Kunden im Transaktionsgeschäft fließen, jedoch können
diese Mittel im Geschäftsjahr 2025 nicht mehr vollständig ausgeschöpft
werden und verbleiben daher für 2025 im operativen Ergebnis. Somit wird
Smartbroker mit erhöhtem Marketing-Budget ins Geschäftsjahr 2026 starten
können. Dies erklärt zugleich, warum das Unternehmen - anders als bei der
vorherigen Anpassung der Prognose - dieses Mal keine erhöhte
Neukundengewinnung in Aussicht stellt.

Fazit: Die erfreuliche Geschäftsentwicklung lässt das Erreichen der
ambitionierten Mittelfristziele nochmals realistischer erscheinen,
insbesondere, wenn sich die zugrundeliegende Dynamik als nachhaltig erweist.
Vor dem Hintergrund der gestiegenen Handelsaktivitäten und der daraus
resultierenden Ergebnissteigerung passen wir unsere Erwartung an die
Gesamtjahreszahlen an. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem
Kursziel von 18,00 EUR (zuvor: 16,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4d74aa1804d2f92d72222ab2251bd888

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=27c9a879-d5a0-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2243176 10.12.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Smartbroker

Das könnte dich auch interessieren

Feindliche 108-Milliarden-Offerte
Paramount will Netflix im Kampf um Warner Bros ausstechen08. Dez. · Reuters
Paramount will Netflix im Kampf um Warner Bros ausstechen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden