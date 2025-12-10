OTS: Bertrandt AG / Gründung eines Standorts in Schweden / Bertrandt Sverige ...

Gründung eines Standorts in Schweden / Bertrandt Sverige AB startet in Göteborg Ehningen/Göteborg (ots) - Bertrandt setzt seinen internationalen Wachstumskurs fort und gründet mit Bertrandt Sverige AB einen Standort in Schweden. Die Nähe zu renommierten OEMs wie Volvo Cars, der Zugang zu einem Innovationscluster und die Spezialisierung auf nachhaltige, zukunftsweisende Technologien stehen dabei im Zentrum der Standortentscheidung. "Unlock the Swedish potential" - unter diesem Leitgedanken verfolgt Bertrandt konsequent seine Internationalsierungsstrategie und bringt seine Outsourcingskompetenz mit schwedischer Innovationskraft zusammen. "Wir gestalten die Zukunft der Mobilität, Technologie und Digitalisierung - mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Lösungen. Die neu gegründete Gesellschaft Bertrandt Sverige AB soll in Schweden zum bevorzugten Partner im Bereich Engineering werden", sagt Florian Fuest, Chairman of the Board of Directors Bertrandt Sverige AB. Die Entscheidung für Göteborg ist bewusst getroffen. Unser Standort liegt in unmittelbarer Nähe zu Volvo Cars, der Volvo Group und zur renommierten Chalmers University of Technology. Diese Umgebung bietet ideale Voraussetzungen für technologische Zusammenarbeit und Innovation. Die Gründung von Bertrandt Sverige AB erfolgt vor dem Hintergrund einer gezielten Marktdurchdringung entlang der europäischen OEMs und Industriekunden. Als strategischer Lieferant von Volvo Cars wird Bertrandt in der Entwicklung anspruchsvolle Projekte übernehmen. "Mit dem Aufbau eines starken Frontoffice für Gewerksumfänge bei Volvo Cars und Volvo Group sowie der Ernennung zum Strategic Supplier im Sommer 2025, gehen wir mit der Gesellschaftsgründung in Schweden den nächsten strategischen Schritt entlang unserer Internationalisierungsstrategie", so Michael Lücke, Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG. Erfahren Sie mehr unter: http://www.bertrandt.com Pressekontakt: Bertrandt AG Birkensee 1 71139 Ehningen Julia Schmid Corporate Communications Mobil: +49 (0)16098628706 E-Mail: mailto:presse@bertrandt.com http://www.bertrandt.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/6176228 OTS: Bertrandt AG