OTS: fiskaly / Übernahme: fiskaly stärkt seine Position als führender ...

Übernahme: fiskaly stärkt seine Position als führender Anbieter von Fiskalisierungs- und VAT-Compliance-Lösungen in Europa mit der Übernahme von InfraSec Sweden AB Wien / Stockholm (ots) - fiskaly GmbH , ein führender Anbieter cloudbasierter Fiskalisierungs- und VAT-Compliance-Lösungen in Europa, hat InfraSec Sweden AB übernommen - eine ehemals hundertprozentige Tochtergesellschaft des schwedischen Kassensystem-Anbieters Yabie AB . Der Abschluss der Transaktion steht unter Vorbehalt der FDI-Genehmigung. Mit der Übernahme erweitert fiskaly sein Portfolio um eine schwedische cloudbasierte VAT-Compliance-Lösung und baut sein Angebot an Fiskalisierungs-Services in Europa weiter aus. Auf Basis der erworbenen lokalen Expertise plant fiskaly seine Aktivitäten in Schweden auszuweiten. fiskaly profitiert von InfraSecs tiefem lokalen Verständnis für regulatorische Anforderungen und seiner führenden VAT-Compliance-Technologie für schwedische Kassensystem-Anbieter - und stärkt so sein gesamtes Serviceangebot europaweit. fiskaly wurde 2019 gegründet und seine Lösungen sind inzwischen in über einer Million Kassensysteme integriert. Das Unternehmen ist in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und Frankreich aktiv. Mehr als 1.600 B2B-Kunden, darunter große Handelsketten sowie führende POS-Anbieter wie orderbird, Lightspeed, SumUp und ready2order, setzen auf die Fiskalisierungslösungen von fiskaly. Die Übernahme von InfraSec ist bereits der zweite strategische Zukauf im Jahr 2025: Bereits im März hatte fiskaly die DF Deutsche Fiskal GmbH übernommen und damit seine Marktposition in Deutschland weiter ausgebaut. Johannes Ferner, CEO fiskaly: "Diese Übernahme ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg, Europas führender Anbieter digitaler VAT-Compliance-Lösungen zu werden. Indem wir die etablierte Lösung von InfraSec in unser Portfolio integrieren - und sie nun unabhängig von ihrer bisherigen Muttergesellschaft einem breiteren Markt zugänglich machen - ermöglichen wir noch mehr Händlern und POS-Anbietern den Zugang zu sicheren, skalierbaren und zukunftssicheren Fiskalisierungslösungen. Ich bin außerordentlich stolz auf unser Team und danke allen Beteiligten für ihr Vertrauen und die professionelle Zusammenarbeit. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Fiskalisierungs-Lösungen in Europa." Kontinuität und Mehrwert für bestehende InfraSec-Kunden InfraSec ist Schwedens führender Anbieter für cloudbasierte VAT-Compliance-Lösungen - vollständig konform mit den geltenden gesetzlichen Vorgaben. Für bestehende Kunden ändert sich nichts: Die Services werden unter fiskalys Führung nahtlos fortgeführt. Gleichzeitig profitieren sie künftig von einem einfachen Zugang zu weiteren europäischen Lösungen und Märkten innerhalb des fiskaly-Portfolios. Sven Hammar, CEO InfraSec Sweden AB: "Unsere Geschäftspartner können sich weiterhin auf den zuverlässigen, intelligenten und stabilen Cloud-Service verlassen, den sie gewohnt sind - im täglichen Geschäft ändert sich nichts. Gleichzeitig eröffnet uns die Integration in fiskaly und dessen europaweites Netzwerk ganz neue Möglichkeiten: Wir können neue Kundensegmente bedienen und gemeinsam die nächste Generation von Fiskalisierungslösungen für den nordischen Markt gestalten. Wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben, und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft." Siri Hyltén-Cavallius, CEO Yabie Group: "Diese Transaktion ermöglicht es Yabie, den strategischen Fokus auf unser Kerngeschäft - die Entwicklung von Kassensoftware - weiter zu schärfen und unser Wachstum sowie die Marktexpansion noch effizienter voranzutreiben. InfraSec wiederum erhält Zugang zu fiskalys Expertise und Ressourcen im Bereich der VAT-Compliance und ist damit bestens aufgestellt für weiteres Wachstum im europäischen Markt. Wichtig ist: Yabie bleibt auch künftig Kunde von InfraSec, um eine reibungslose VAT-Compliance für unsere schwedischen Aktivitäten sicherzustellen. Wir sind überzeugt, dass die strategischen Interessen aller Parteien hier ideal aufeinander abgestimmt sind und daraus ein klarer Mehrwert für alle entsteht." Wachstum mit Verdane als strategischem Partner Seit Juni 2024 begleitet Verdane, eine auf Wachstumskapital spezialisierte europäische Beteiligungsgesellschaft, fiskaly als strategischer Partner auf dem Weg zum führenden Anbieter digitaler VAT-Compliance-Lösungen in Europa. Gemeinsam mit Verdane hat fiskaly seine internationale Expansion deutlich beschleunigt: Nach der Übernahme der DF Deutsche Fiskal GmbH im Frühjahr 2025 zur Stärkung der Marktposition in Deutschland markiert der Erwerb von InfraSec einen weiteren wichtigen Schritt - diesmal in einem der technologisch fortschrittlichsten Retail-Märkte Europas. Beide Akquisitionen unterstreichen fiskalys Fokus auf skalierbares Wachstum, regulatorische Innovationskraft und eine europaweite Vision für moderne, digitale Fiskalisierungs- und VAT-Compliance-Lösungen. Über fiskaly fiskaly entwickelt intelligente Cloud-Lösungen für komplexe Anforderungen in den Bereichen Fiskalisierung, Steuerdatenarchivierung, digitale Belege und Rechnungen. Das Unternehmen ermöglicht die Einhaltung landesspezifischer Vorschriften über sichere, einfach integrierbare APIs. Das Kernprodukt SIGN generiert einzigartige, digitale Signaturen für Transaktionen, beispielsweise in Kassensystemen von Einzelhändlern oder Gastronomen. Die Fiskalisierungslösung von fiskaly ist in Deutschland marktführend und kommt in über 1 Million Kassensystemen zum Einsatz. Gegründet wurde fiskaly 2019 in Wien von Johannes Ferner (CEO), Simon Tragatschnig (COO) und Patrick Gaubatz (CTO). Das Unternehmen ist in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien und Frankreich aktiv und beschäftigt mehr als 120 Mitarbeitende. Seit 2024 ist Verdane als Minderheitsgesellschafter an fiskaly beteiligt. Über InfraSec InfraSec ist Schwedens größter Anbieter cloudbasierter VAT-Compliance-Lösungen für Kassensysteme. Seit 2010 liefert das Unternehmen sichere, zertifizierte VAT-Compliance-Services und hat als erster Anbieter die Zertifizierung nach dem schwedischen Standard 2020:9 erhalten. Über Yabie Yabie bietet Point-of-Sale- und Zahlungslösungen, die den täglichen Betrieb für kleine und mittelständische Unternehmen in Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen vereinfachen. Mit einer intuitiven Plattform, die eine Inbetriebnahme am selben Tag ermöglicht, können Händler ihr gesamtes Geschäft über ein zuverlässiges System verwalten und sich auf Wachstum konzentrieren. Yabie basiert auf einem Abonnement- und transaktionsbasierten Geschäftsmodell und bedient Kunden in den nordischen Märkten und im Vereinigten Königreich.