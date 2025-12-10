OTS: NKD Group GmbH / Mr Price Group Limited (Mr Price Group), eine der ...

Mr Price Group Limited (Mr Price Group), eine der größten börsennotierten Einzelhandelsgruppen Südafrikas, übernimmt die NKD Group GmbH (NKD) von TDR Capital LLP (TDR) (FOTO) Bindlach / Südafrika (ots) - Beide Parteien haben einen Kaufvertrag unterzeichnet; der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen kartellrechtlichen Prüfungen In den vergangenen sieben Jahren hat NKD unter der Eigentümerschaft von TDR eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte geschrieben. Das Unternehmen hat seine Position als führender europäischer Value-Textil-Discounter nachhaltig ausgebaut und gefestigt. NKD hat die Qualität der Produkte und der Prozesse entlang der gesamten Lieferkette auf ein neues Niveau gehoben, um somit dem Kunden ein gutes Einkaufserlebnis zu gewährleisten. Mit der Erweiterung und Optimierung des Storeportfolios wurde die Basis für nachhaltiges, langfristiges Wachstum geschaffen. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war die zunehmende Nutzung von Data Science: Zahlreiche Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette wurden datenbasiert optimiert. Gleichzeitig hat NKD sein digitales Ökosystem konsequent ausgebaut - etwa durch die erfolgreiche Einführung der NKD App in Österreich -, und damit die Umsetzung der Omni-Channel-Strategie deutlich vorangetrieben. Weichenstellung für die Expansion Richtung 4.000ste Filiale Mit diesem starken Fundament ist NKD nun bereit für den nächsten großen Schritt. Der neue Eigentümer Mr Price Group eröffnet dem Unternehmen zusätzliche Perspektiven. Die Mr Price Group versteht den Handel, kennt die Dynamiken des Retail-Marktes und teilt den Fokus auf Value und flexibles, skalierbares Wachstum. Die Übernahme markiert für NKD den Start in eine neue Phase der Expansion. Mittelfristig plant NKD, sein Filialnetz von derzeit rund 2.200 auf 3.000 Standorte auszubauen und damit ein deutliches Zeichen für organisches Wachstum in Europa zu setzen. Langfristig ist das Ziel europaweit auf 4.000 Filialen zu expandieren und damit auch die Mitarbeiterzahl zu erhöhen. Die Kombination aus klarer Marktpositionierung und einem starken, flexiblen Store-Netzwerk macht NKD zu einem idealen Ausgangspunkt für die Mr Price Group, um seine Präsenz im europäischen Markt strategisch auszubauen. Beide Unternehmen ergänzen sich ideal - und genau diese Verbindung schafft Rückenwind für die kommenden Jahre, die ganz im Zeichen von Wachstum, Stärke und neuen Chancen stehen werden. Mark Blair, CEO Mr Price Group Limited: "NKD passt perfekt zu unserer Wachstumsstrategie. Mit einem starken Filialnetz, einer klaren Value-for-Money-Positionierung und einer ausgeprägten digitalen Kompetenz ist NKD ideal aufgestellt, um sein Omni-Channel-Geschäft weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, mit NKDs talentierten Team zusammenzuarbeiten und die NKD Gruppe gemeinsam in die nächste Wachstumsphase zu führen." Alexander Schmökel, Vorsitzender der Geschäftsführung der NKD Gruppe: "Wir freuen uns, Teil der Mr Price Group zu werden. Mit klarer Vision und starkem Engagement können wir unsere Marktposition in Europa nachhaltig ausbauen. Gemeinsam mit unserem neuen Eigentümer, der aus dem Handel kommt und unsere Branche versteht, werden wir unsere Wachstumspläne konsequent umsetzen. Die Expertise beider Seiten wird uns helfen, weiter erfolgreich zu wachsen. Wir danken TDR Capital für die exzellente Partnerschaft, die unsere Entwicklung als datenbasierter Value-Textil-Discounter entscheidend vorangetrieben hat." Jonathan Rosen, Partner und Linda Zhang, Partner, bei TDR Capital: "Wir sind stolz auf das Wachstum, die Innovation und die Dynamik, die NKD in unserer siebenjährigen Partnerschaft aufgebaut hat. Die Entwicklung des Unternehmens ist ein Beweis für sein talentiertes Management Team, seine überzeugende Produktstrategie und dessen Data Science Fähigkeiten, die dieses Wachstum beschleunigt haben. Die Mr Price Group ist der ideale langfristige Partner für NKD und bietet eine sich hervorragend ergänzende Plattform innerhalb einer marktführenden Einzelhandelsgruppe, die die Ambitionen von NKD hinsichtlich nachhaltigen Wachstums und Innovation teilt. ENDE Über Mr Price Group Limited Mit seiner 40-jährigen Geschichte hat sich die Mr Price Group zu einem führenden Mode-Value-Retailer in Südafrika entwickelt. Über seine 15 Einzelhandelsketten betreibt die Gruppe ein Omni-Channel-Geschäft mit einem Online-Business und 3.100 Filialen in den Kategorien Bekleidung, Haushaltswaren, Sportbekleidung, Finanzdienstleistungen und Telekommunikation. Im Jahr 2021 wurde das Ziel festgelegt, sich zum wertvollsten Einzelhändler Afrikas, gemessen an der Marktkapitalisierung, zu entwickeln. Basierend auf den strategischen Wachstumsplänen investierte die Mr Price Group in zwei neue organische Konzepte und drei südafrikanische Akquisitionen - wodurch die Kundenreichweite und die Positionierung auf dem südafrikanischen Markt nachhaltig gestärkt wurde. Gleichzeitig führte die Gruppe umfangreiche Analysen durch, um neue Chancen zur Unterstützung ihrer nächsten Wachstumsphase zu identifizieren. Dies führte zur Identifizierung der NKD Group GmbH als ersten Schritt dieser Phase, auf dem Weg hin zum langfristigen Wachstumsziel. Über NKD Mit ca. 2.200 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Tschechien und Polen, einem eigenen Onlineshop sowie über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern international zählt die NKD-Firmengruppe zu den größten Unternehmen im Textileinzelhandel. Das Angebot reicht von aktueller Mode für die ganze Familie und funktionaler Sportbekleidung über Heimtextilien und saisonale Dekorationsartikel bis hin zu ausgewählten Markensortimenten. Als zukunftsorientiertes Unternehmen setzt NKD entlang der gesamtenWertschöpfungskette konsequent Data Science ein - wie in der Planung, Warenallokation, bei der Preisgestaltung und dem Abschriften-Management - und optimiert damit kontinuierlich Geschäftsprozesse und Profitabilität. Über TDR Capital TDR Capital LLP ist ein führendes europäisches Private Equity Unternehmen mit über 15 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen. Gegründet im Jahr 2002, erwirbt TDR typischerweise Mehrheitsanteile an starken, marktführenden europäischen Unternehmen, die Potenzial für nachhaltiges Wachstum und Widerstandsfähigkeit über wirtschaftliche Zyklen hinweg haben. Das Unternehmen hat fünf europäische Mid-Market-Buyout-Fonds aufgelegt. Das Team aus 61 Experten verwaltet derzeit Vermögenswerte in vier Mid-Market-Buyout-Fonds aus seinem Hauptsitz in London heraus. Bis heute hat das Unternehmen 27 Plattforminvestitionen getätigt, und seine Portfoliounternehmen beschäftigen weltweit 270.000 Mitarbeiter. TDR verfolgt einen langfristigen Investitionsansatz und stellt zusätzlich zum investierten Kapital auch Expertenteams bereit, um nachhaltige, positive und transformative Veränderungen in den Beteiligungen herbeizuführen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.tdrcapital.com Pressekontakt: NKD Group GmbH Sandra Gstrein Unternehmenssprecher mailto:presse@nkd.de Mr Price Group Limited Matt Warriner Director of Investor Relations and Stakeholder Engagement mailto:InvestorRelations@Mrpricegroup.com TDR Capital LLP mailto:TDR@headlandconsultancy.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126301/6176193 OTS: NKD Group GmbH