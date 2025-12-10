W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu EU-Lieferketten-Kompromiss

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EU-Lieferketten-Kompromiss:

"Temu und Shein, die Großversandhäuser aus China, überschwemmen den europäischen Markt mit Billigware - praktisch unkontrolliert. Gleichzeitig leiden hiesige Anbieter unter Europas Kontrollwut. (.) Der nun in der EU gefundene Kompromiss ist alles andere als ein Befreiungsschlag. Zwar fallen danach nur noch wenige Großunternehmen unter die Vorgaben - aber diese sollen weiterhin ihre gesamte Lieferkette daraufhin durchleuchten, ob die von Europa gesetzten Standards eingehalten werden. (.) Das betrifft zunächst die direkten Zulieferer aus Europa - und reicht bis nach Fernost, Afrika, Lateinamerika, wo erste Vorprodukte herkommen. Bauern und Produzenten in der unübersichtlichen Ferne werden als Erste ausgemustert, wenn es kritisch wird. Weder ihre Lage noch die Welt wird durch ein solches Gesetz besser."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Entscheidung des Supreme Court naht
Donald Trump verteidigt Zölle08. Dez. · dpa-AFX
Donald Trump verteidigt Zölle
Aussage des US-Präsidenten
Netflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal sein08. Dez. · dpa-AFX
Netflix-Stärke könnte Problem bei Warner-Deal sein
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden