W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu AfD-Anfragen kritische Infrastruktur

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu AfD-Anfragen zur kritischen Infrastruktur:

Es ist zu viel der Ehre für die AfD. Der russische Diktator braucht ihre bayerischen Abgeordneten nicht, wenn er die Infrastruktur ausspähen lässt. Putin hat andere, effizientere Möglichkeiten, vom Satelliten weit droben bis zu Drohnen und Spionen ganz unten. Zumal die Abgeordneten ihre Erkenntnisse aus den Anfragen ihm gar nicht weiterleiten müssten: Sie sind öffentlich zugänglich. Die Aufgabe, die der Kriegsherr den deutschen Rechtsextremisten zugedacht hat, ist subtiler. Sie sollen für ihn die Demokratie zersetzen, den Staat aushöhlen, die etablierten Parteien in Verruf bringen, Angst und Ressentiments schüren./yyzz/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Entscheidung des Supreme Court naht
Donald Trump verteidigt Zölle08. Dez. · dpa-AFX
Donald Trump verteidigt Zölle
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 09.12.2025gestern, 06:00 Uhr · onvista
Dividendenkalender heute, 09.12.2025
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden