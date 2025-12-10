W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Abschwächung des Lieferkettengesetzes

dpa-AFX · Uhr
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Abschwächung des Lieferkettengesetzes:

Bei der deutschen Version, die später in einer europäischen aufgehen soll, wurden Berichtspflichten ausgesetzt. Nun sorgen die Konservativen für eine Abschwächung der EU-Variante. Bei Lieferanten auf Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz-Regeln zu achten, obliegt nun noch stärker der Eigenverantwortung der Unternehmen, der Mündigkeit der Kunden und der Wachsamkeit von Medien./yyzz/DP/mis

