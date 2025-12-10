W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Google

dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Verschärfungen des EU-Asylsystems:

Die EU-Kommission ermittelt, ob Google seine Künstliche Intelligenz illegal gefüttert hat, also quasi ohne das Futter zu bezahlen. Dass sie das tut, ist gut und richtig. Indes ist Google kein Einzelfall. In den USA laufen rund 50 Verfahren ähnlicher Art. Gegen Meta hat erst kürzlich ein Gericht die Urheberrechts-Klage abgewiesen, der KI-Konzern Antropic einigte sich mit Autoren auf eine außergerichtliche Milliardenzahlung. Ob die auch im Fall für Google fällig wird, wird man erst in ein paar Jahren wissen. Richtig wäre es. Nicht alles, was im Netz zu finden ist, kann als natürliche Ressource verwendet werden. Lizenzverträge auszuhandeln mag mühsam sein - es ist aber fair./yyzz/DP/mis

