Pressestimme: 't-online' zu Chinareise des Außenministers

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Chinareise des Außenministers:

Wadephul und die Bundesregierung setzen aktuell auf Deeskalation und Dialog - das war auch das zentrale Kennzeichen der Gespräche in der Volksrepublik. Gut so. Denn es ist wichtig, mit möglichst vielen Mächten im Gespräch zu bleiben. Doch ebenso wichtig ist: Deutschland muss mit dem Schlimmsten planen - etwa mit einer Eskalation des Taiwan-Konfliktes oder einem Rückzug der USA aus dem westlichen Bündnis. Die globalen Brüche sind zu tiefgreifend, um auf die Beziehungen zu den Supermächten und auf einen guten Ausgang zu vertrauen. Deswegen war Wadephuls Besuch in China am Ende auch eine mahnende Erinnerung: Deutschland und Europa müssen eigenständiger werden - wirtschaftlich wie militärisch. Es ist keine Zeit zu verlieren./yyzz/DP/mis

