Prozess gegen Benko: Urteil wohl gegen 17 Uhr

dpa-AFX · Uhr
INNSBRUCK (dpa-AFX) - Im Prozess gegen den österreichischen Investor René Benko hat sich der Schöffensenat zur Beratung zurückgezogen. Die Urteilsverkündung werde voraussichtlich gegen 17 Uhr erfolgen, teilte die Richterin den Prozessbeteiligten und dem Publikum mit.

Benko sowie seine Ehefrau Nathalie sind am Landesgericht Innsbruck wegen des Verdachts der Gläubigerschädigung angeklagt. Sie sollen 120.000 Euro Bargeld und elf Uhren sowie weitere Gegenstände im Wert von 250.000 Euro vor den Gläubigern versteckt haben. Das Strafmaß liegt bei bis zu zehn Jahren Haft./mrd/DP/jha

