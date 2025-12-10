ROUNDUP: Selenskyj kündigt neues Treffen der Ukraine-Unterstützer an

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein neues Treffen westlicher Unterstützerstaaten für diesen Donnerstag angekündigt. Diese Woche könne Neuigkeiten für alle und für ein Ende des Blutvergießens bringen, schrieb er in sozialen Medien. Gleichzeitig wiederholte Selenskyj kritische Punkte. Die entscheidenden Fragen seien, wie Russland dazu gebracht werden könne, das Töten zu stoppen und wie es von einer erneuten Invasion abgehalten werden könne.

Zu den Unterstützerstaaten, der sogenannten Koalition der Willigen, zählen neben EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien und Norwegen.

Die Ukraine arbeite an 20 Punkten eines grundlegenden Dokuments, das die Parameter für eine Beendigung des Kriegs festlegen könnte, schrieb Selenskyj weiter. Sein Land habe vor, dieses Dokument "in naher Zukunft" den USA zu übergeben.

Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, die ukrainische und die US-Seite hätten ein erstes produktives Treffen gehabt, in dem es um den wirtschaftlichen Wiederaufbau gegangen sei. Auf ukrainischer Seite seien unter anderem er und Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko dabei gewesen, auf US-Seite US-Finanzminister Scott Bessent, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der Chef des US-Finanzriesen Blackrock, Larry Fink. Auch Europa werde beim Wiederaufbau unterstützen, das sei sicher, sagte Selenskyj./ksr/DP/jha