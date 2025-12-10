Selenskyj zu Wahlen bereit - Verbündete sollen Abstimmung sichern

Kiew, 09. Dez (Reuters) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu Wahlen innerhalb von drei Monaten bereiterklärt.

Voraussetzung sei jedoch, dass die USA, "vielleicht zusammen mit den europäischen Partnern", die Sicherheit der Abstimmung gewährleisteten, sagte er am Dienstag vor Journalisten. "Und dann wird die Ukraine in den nächsten 60 bis 90 Tagen bereit sein, eine Wahl abzuhalten." Umfragen zufolge sind die Ukrainer zwar gegen eine Abstimmung während des Krieges. Sie wünschen sich jedoch neue Gesichter in der politischen Landschaft, die sich seit den Wahlen 2019 kaum verändert hat.

Selenskyjs Angebot folgt Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der die Regierung in Kiew zu einem raschen Friedensschluss in dem seit fast vier Jahren andauernden Krieg mit Russland drängt. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Politico" hatte Trump der ukrainischen Regierung vorgeworfen, den Krieg als Vorwand zu nutzen, um Wahlen zu vermeiden. "Sie reden von einer Demokratie, aber irgendwann ist das keine Demokratie mehr", sagte Trump. Selenskyj wies den Vorwurf, er klammere sich an die Macht, als "völlig unangemessen" zurück.

Wahlen sind in der Ukraine unter dem geltenden Kriegsrecht gesetzlich verboten. Selenskyjs Amtszeit ist im vergangenen Jahr abgelaufen, weshalb Kritiker seine Legitimität als Präsident infrage stellen. Er kündigte am Dienstag an, das Parlament um Gesetzesvorschläge zu bitten, die Wahlen während des Kriegsrechts ermöglichen könnten. Bislang hatten Selenskyj und andere Regierungsvertreter eine Abstimmung angesichts der russischen Luftangriffe, fast einer Million Soldaten an der Front und Millionen von Vertriebenen zurückgewiesen.

