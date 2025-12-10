W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Urteil: 15 Monate Bewährungsstrafe für Ex-Milliardär Benko

dpa-AFX · Uhr
INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der österreichische Ex-Milliardär René Benko ist zum zweiten Mal wegen Schädigung seiner Gläubiger verurteilt worden. Das Landesgericht Innsbruck verhängte gegen den Gründer des Immobilien- und Handelsimperiums Signa eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten./mrd/DP/nas

