Urteil: 15 Monate Bewährungsstrafe für Ex-Milliardär Benko

Justiz

Innsbruck (dpa) - Der österreichische Ex-Milliardär René Benko ist zum zweiten Mal wegen Schädigung seiner Gläubiger verurteilt worden. Das Landesgericht Innsbruck verhängte gegen den Gründer des Immobilien- und Handelsimperiums Signa eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten.