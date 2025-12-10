W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Urteil: 15 Monate Bewährungsstrafe für Ex-Milliardär Benko

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Justiz

Innsbruck (dpa) - Der österreichische Ex-Milliardär René Benko ist zum zweiten Mal wegen Schädigung seiner Gläubiger verurteilt worden. Das Landesgericht Innsbruck verhängte gegen den Gründer des Immobilien- und Handelsimperiums Signa eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten.

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten
Altersvorsorge-Depot
Aktien sind raus – und das ist gutgestern, 14:28 Uhr · onvista
Aktien sind raus – und das ist gut
Vor dem US-Zinsentscheid
JPMorgan sieht mehr Risiken – Tui und Aerovironment in Fokusheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Eiscreme von Magnum ist zu sehen.
Feindliche 108-Milliarden-Offerte
Paramount will Netflix im Kampf um Warner Bros ausstechen08. Dez. · Reuters
Paramount will Netflix im Kampf um Warner Bros ausstechen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden