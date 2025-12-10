W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Notenbank erhöht Konjunkturprognose für 2026

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet im kommenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum als bislang. Für 2026 geht die Zentralbank im Median mittlerweile von einem Plus von 2,3 Prozent aus - noch im September hatten die Experten 1,8 Prozent für das neue Jahr vorhergesagt. Die Konjunkturerwartungen für das ablaufende Jahr stiegen die Fed leicht auf 1,7 Prozent (zuvor 1,6 Prozent).

Die Inflation dürfte 2026 unterdessen nachlassen: Trotz der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump erwartet die Notenbank nun einen Wert von 2,4 Prozent statt bislang 2,6 Prozent. Für 2025 hatten die Experten eine Teuerungsrate von 3,0 Prozent vorhergesagt - jetzt rechnen sie mit 2,9 Prozent./ngu/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

US-Notenbank senkt erneut die Zinsenheute, 20:05 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden