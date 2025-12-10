WOCHENVORSCHAU: Termine bis 24. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 24. Dezember 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Jahreszahlen 07:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025 (9.00 Uhr), Mainz 08:00 DEU: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre 10:00 DEU: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 14:00 DEU: Deutsche Börse, Telefonkonferenz (für Journalisten 10.00 Uhr) anlässlich ihres Kapitalmarkttages vom 10.12.25 15:00 DEU: Digitales BASF Research Presse Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen 15:00 GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day 15:00 USA: Weyerhaeuser, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: BNP Paribas, Capital Markets Day FRA: Schneider Electric, Capital Markets Day CHE: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable USA: Broadcom, Q4-Zahlen USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q3/25 10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 10:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose 10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose 11:00 DEU: RWI Konjunkturprognose 12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 11/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pk Zentralverband Deutsches Baugewerbe zu «Von der Krise zur Wende? Bauwirtschaft zwischen Wohnungsnot und Sondervermögen» 10:00 DEU: Online-Pressegespräch Europäische Zentralbank (EZB) zur Vorstellung des Abschlussberichts der «High Level Task Force on Simplification» Mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. In dem Bericht werden konkrete Empfehlungen an die EU-Kommission zur Vereinfachung des europäischen Aufsichts-, Regulierungs- und Berichtsrahmens enthalten sein. 12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding DEU: Auftaktveranstaltung Chemieagenda 2045 u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und VCI-Präsident Markus Steilemann BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel USA: US-Zensusbüro gibt Zahlen zur Weltbevölkerung bekannt --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25 05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig) 08:00 GBR: BIP 10/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25 08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 08:00 DEU: Insolvenzen 9/25 + Schnellindikator 11/25 08:30 DEU: DIW, Pressegespräch Konjunkturprognose Winter 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25 17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau 09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025» BEL: Treffen der EU-Finanzminister --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Tankan Bericht Q4/25 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/25 03:00 CHN: Industrieproduktion 11/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/25 08:30 CHE: Erzeuger-& Importpreise 11/25 11:00 EUR: Industrieproduktion 10/25 14:30 USA: Empire State Index 12/25 16:00 USA: NAHB-Index 12/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden BEL: Treffen der EU-Außenminister BEL: Treffen der EU-Minister für Energie --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHEN 17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25 09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/25 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbaucherpreise 11/25 (endgültig) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25 11:00 EUR: Handelsbilanz 10/25 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Lagerbestände 9/25 SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken e.V. «Team Deutschland - Strategische Außenwirtschaftspolitik neu denken» EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Plan für bezahlbares Wohnen vor FIN: Staats- und Regierungsspitzen der EU-Ostflanke treffen sich in Finnland BEL: Treffen der EU-Umweltminister --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) USA: General Mills, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 11/25 00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/25 08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/25 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Hybrid-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Jahresabschluss, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen 17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung 22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen 22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen GBR: Accenture, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25 08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25 08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25 08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 POL: Industrieproduktion 11/25 10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Bauproduktion 10/25 13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25 14:30 USA: Realeinkommen 11/25 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025 SONSTIGE TERMINE BEL: EU-Gipfel, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers DEU: Großer Verfallstag an der Börse TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/25 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 12/25 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/25 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/25 08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/25 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 11/25 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/25 11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid 15:00 BEL: Geschäftsklima 12/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE RUS: Putins Jahrespressekonferenz und Fernsehaudienz für das Volk --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25 08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25 10:00 ITA: Erzeugerpreie 11/25 12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25 14:30 USA: CFNA-Index 11/25 --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN --- TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25 09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25 11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25 14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig) 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25 SONSTIGE TERMINE --- --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (endgültig) 06:30 NLD: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 17:00 RUS: Industrieproduktion 11/25 HINWEIS "Heiligabend" Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom geschlossen verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ), Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ), US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) Börsen in Russland geöffnet ---------------------------------------------------------------------------------------

