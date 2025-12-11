Helvetia Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Rating

AM Best bestätigt Rating der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG mit stabilem Ausblick und hebt «Under Review»-Status auf



11.12.2025 / 07:00 CET/CEST







Medienmitteilung



Basel, 11. Dezember 2025



AM Best hat das Financial Strength Rating von A (Exzellent) sowie das Long-Term Issuer Credit Rating von «a+» (Exzellent) für die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, eine Tochter der Helvetia Baloise Holding AG, bestätigt. Der Ausblick für beide Ratings ist stabil.

Diese Bestätigung folgt auf den erfolgreichen Abschluss der Fusion zwischen der Helvetia Holding AG und der Baloise Holding AG am 5. Dezember 2025. AM Best hat in diesem Zusammenhang den Status «Under Review with Developing Implications» aufgehoben.

Die Entscheidung reflektiert eine sehr starke Bilanz, gestützt durch eine Swiss-Solvency-Test-Ratio von über 240% (geschätzt, nach der Fusion), eine starke und gut diversifizierte operative Performance über Produktlinien und Regionen hinweg, ein vorteilhaftes Geschäftsprofil mit führender Marktstellung in der Schweiz sowie Präsenz in wichtigen europäischen Märkten und ein wirksames Enterprise Risk Management, im Einklang mit bisherigen Einschätzungen.

AM Best hebt zudem die Vorteile der erweiterten Konzernstruktur nach der Fusion sowie die erwartete Realisierung von Synergien zur Unterstützung der langfristigen Performance und Effizienz hervor.

Die erwartete Bestätigung unterstreicht die starke finanzielle Basis der Helvetia Baloise Gruppe und unterstützt die langfristige strategische Ausrichtung nach dem Zusammenschluss.





Corporate Communications Telefon: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia-baloise.com MedienCorporate Communications Telefon: +41 58 280 50 33



Investor Relations Telefon: +41 58 280 89 91

investor.relations@helvetia-baloise.com AnalystenInvestor Relations Telefon: +41 58 280 89 91

Über Helvetia Baloise

Helvetia Baloise ist der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und zählt zu den führenden Versicherungsgruppen Europas. Über 22’000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzlösungen zu begleiten – von Privatpersonen und KMU bis hin zu internationalen Kundengruppen wie in den Bereichen Spezial- und Rückversicherung. Mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist Helvetia Baloise in insgesamt acht europäischen Märkten sowie in den globalen Specialty Markets aktiv und verbindet dabei starke Schweizer Wurzeln mit einer klaren internationalen Ausrichtung. Helvetia Baloise schafft Sicherheit und eröffnet Chancen, heute und in Zukunft: Durch profitables Wachstum und eine auf langfristige Stabilität ausgerichtete Geschäftstätigkeit ermöglichen wir individuelle Lösungen für Kundinnen und Kunden, sichern ein attraktives sowie verlässliches Investment für unsere Aktionärinnen und Aktionäre, fördern starke Partnerschaften und bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Perspektiven. Die Aktie der Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Baloise Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Baloise Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die englische Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Baloise Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Baloise Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Baloise Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden sowie Beratende oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetia Baloise Holding AG Aeschengraben 21 4001 Basel Schweiz Internet: www.helvetia-baloise.com ISIN: CH0466642201 Valorennummer: 46664220 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2243698

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2243698 11.12.2025 CET/CEST