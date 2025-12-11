W​e​r​b​u​n​g ausblenden

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: FMA: Austro-Versicherungen steigern Gewinn um zwei Drittel gegenüber Unwetter-Vorjahr

Ergebnis der heimischen Versicherungsunternehmen in den ersten  
neun Monaten steigt auf 1,91 Mrd. 

Wien (APA-ots) - Die österreichischen Versicherungsunternehmen haben in  
den ersten 
drei Quartalen des Jahres 2025 deutlich mehr verdient als in dem von 
schweren Unwetterschäden geprägten Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis 
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) stieg in den neun Monaten 
bis 30. September 2025 um 67% auf 1,91 Milliarden, getrieben 
hauptsächlich vom Gewinnanstieg in der Schaden- und 
Unfallversicherung . 

Das Prämienvolumen stieg im selben Zeitraum um 5,1% auf 18,8 
Milliarden, wobei der Beitrag der Krankenversicherung mit 8,4% wuchs. 
In der Lebensversicherung zeigte sich trotz anhaltenden Drucks auf 
die laufende Prämie positives Wachstum, getragen durch Anstiege im 
Bereich von index- und fondsgebundenen Policen und Einmalprämien. Die 
Profitabilität (EGT im Verhältnis zum Prämienvolumen) war wie in den 
Vorjahren mit 12,9% am höchsten in der Schaden- und 
Unfallversicherung. Der Solvabilitätsgrad lag im Median bei 271%, 
verglichen mit 264% zur Jahresmitte. 

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie online auf der FMA- 
Website unter 
https://www.fma.gv.at/versicherungen/offenlegung/quartalsberichte 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0080    2025-12-11/11:15
