W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Suppen sammeln für armutsbetroffene Menschen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Wien (APA-ots) - - 

Drei Hilft-Winteraktion für die Gäste des Suppenbus der Caritas 
Wien. 

- 

Alle können helfen. Auf Facebook, Instagram und TikTok. 

- 

Suppenzutaten kommentieren und damit echte Suppen spenden. 

Das Telekommunikationsunternehmen Drei spendet mit seiner 
sozialen Initiative "Drei Hilft" auch diesen Winter heiße Suppen an 
die Gäste des Canisibus, dem Suppenbus der Caritas der Erzdiözese 
Wien. Die Drei Hilft-Winteraktion setzt wieder auf die Beteiligung 
der Social Media-Community: Drei fragt auf Facebook, Instagram und 
TikTok nach den liebsten Suppenzutaten seiner Fans. Jede kommentierte 
Suppenzutat wird von Drei in eine echte Mahlzeit für den Canisibus 
umgewandelt, der täglich heiße Suppe an Menschen verteilt, die sie 
dringend brauchen. Die Aktion läuft ab sofort bis 27.1.2026. Mehr auf 
www.drei.at/winteraktion 

"Tausende Menschen in Österreich leben in Armut und können sich 
alltägliche Dinge nicht leisten. Für sie haben wir mit unseren Drei 
Hilft-Winteraktionen schon über 200.000 heiße Suppen gespendet", sagt 
Rudolf Schrefl, CEO von Drei . "Auch diesen Winter sammeln wir wieder 
Suppen - unsere Social Media-Fans können dabei einfach mithelfen." 

Der Gesamterlös der Winteraktion geht an den Caritas Suppenbus. 
Caritasdirektor Klaus Schwertner dazu: "Dieser Winter ist für 
Menschen in Not ganz besonders hart: Neben sinkenden Temperaturen 
bringen aktuelle Kürzungen im Sozialbereich immer mehr 
armutsbetroffene und obdachlose Menschen in Bedrängnis. Der Canisibus 
ist auch in diesen herausfordernden Zeiten für unsere Gäste 
verlässlich da. Täglich verteilen Freiwillige wärmende Suppe und Brot 
an 10 Stationen in ganz Wien. Diese Hilfe macht satt und ist gerade 
jetzt besonders wichtig - vielen Dank an Drei Hilft und die Community 
für die zuverlässige Unterstützung!" 

Zwtl.: Canisibus-Suppe: keine Vorspeise, sondern eine Mahlzeit. 

An 365 Tagen im Jahr ist der Canisibus in Wien unterwegs, um 
heiße Suppe und Brot zu verteilen. Täglich stehen die beiden 
Essensbusse und ein E-Lastenrad zur selben Zeit an zehn fixen 
Plätzen. Für viele der bis zu 400 Gäste bringen sie die einzige warme 
Mahlzeit am Tag. Daher ist die Canisibus-Suppe auch keine Vorspeise. 
Sie muss satt machen. So werden von Freiwilligen jährlich rund 
100.000 Teller Suppe aus frischen, nährstoffreichen Zutaten gekocht 
und verteilt. Mehr auf https://www.caritas-wien.at/hilfe- 
angebote/obdach-wohnen/mobile-notversorgung/canisibus 

Zwtl.: Drei Hilft: eine Säule der Drei Nachhaltigkeitsstrategie. 

Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei, ist eine der vier 
Säulen der Drei Nachhaltigkeitsstrategie. Gemeinsam mit ausgewählten 
Partnern unterstützt Drei Hilft Menschen in Österreich. Als UNICEF- 
Nothilfepartner engagiert sich Drei Hilft weltweit für Kinder in 
Krisengebieten. Über eine Million Euro hat Drei seit dem Start der 
Initiative gegen Armut, für Menschen mit Behinderungen, gegen Gewalt 
an Frauen und Kindern und für (digitale) Bildung sowie digitale 
Inklusion aufgebracht. Mehr unter www.drei.at/verantwortung und 
www.drei.at/drei-hilft 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Caritas Wien Kontakt 
   Nina Starzer 
   Telefon: +43 (0) 676/558 24 70 
   E-Mail: nina.starzer@caritas-wien.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0076    2025-12-11/11:00
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden