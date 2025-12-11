W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bas: Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge auf gutem Weg

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chefin Bärbel Bas sieht Fortschritte bei den Bemühungen um eine Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge im neuen Jahr. Man sei mit den Ländern in Vorverhandlungen "auf einem guten Weg", sagte die Arbeitsministerin nach Beratungen des Koalitionsausschusses in Berlin. Sie bekräftigte, dass in der nächsten Woche der Einsetzungsbeschluss für die geplante Kommission für eine Rentenreform im Kabinett gefasst werden soll.

Um den Druck für Anhebungen der Krankenkassenbeiträge zum 1. Januar 2026 zu mindern, hat der Bundestag ein Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) beschlossen. Der Bundesrat stoppte das Gesetz aber vorerst, darüber soll der Vermittlungsausschuss am kommenden Mittwoch beraten. Die Zeit drängt, da die Kassen in diesen Tagen ihre Zusatzbeiträge für 2026 festlegen. Kassenvertreter warnen vor Erhöhungen auch mit dem Sparpaket, da viele Kassen Reserven auf vorgeschriebene Mindestwerte auffüllen müssen./sam/hoe/ctt/bk/DP/nas

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
WEG

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
US-Börsen deuten Lethargie vor Zinsentscheidung angestern, 15:05 Uhr · dpa-AFX
US-Börsen deuten Lethargie vor Zinsentscheidung an
Feindliche 108-Milliarden-Offerte
Paramount will Netflix im Kampf um Warner Bros ausstechen08. Dez. · Reuters
Paramount will Netflix im Kampf um Warner Bros ausstechen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden