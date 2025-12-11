Baufirmen stützen Schweizer Börse - Givaudan tauchen

Zürich, 11. Dez (Reuters) - Nach zwei Sitzungen mit Kursverlusten hat die Schweizer Börse am Donnerstag einen Seitwärtskurs eingeschlagen.

Gesucht waren vor allem Titel aus dem Bausektor, die von der US-Zinssenkung Rückenwind erhielten. Dagegen trennten sich die Anleger von Unternehmen mit einem wenig konjunkturabhängigen Geschäft. Der SMI gewann bis kurz vor Handelsschluss 0,1 Prozent auf 12.930 Punkte. Fed-Chef Jerome Powell machte deutlich, dass nach drei Lockerungsschritten in Folge klarere Signale vom Arbeitsmarkt abgewartet und auch die Inflationsentwicklung weiter im Blick behalten werden müssten. Die Fed senkte den Leitzins am Mittwochabend um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Die Währungshüter hatten den geldpolitischen Schlüsselsatz im September erstmals im laufenden Jahr reduziert und im Oktober nachgelegt.

Schweizer Tagessieger waren mit einem Plus von 3,2 Prozent die Aktien des Baustoffkonzerns Amrize. Mit dem Zementriesen Holcim und dem Bauchemiehersteller Sika waren weitere Sektorvertreter gesucht. Kühne+Nagel gewannen drei Prozent an Wert, nachdem die Bank of America-Analysten die Empfehlung für den Logistikkonzern angehoben hatten. Dagegen tauchten die Aktien des Aromenherstellers Givaudan 7,7 Prozent. Händler verwiesen auf enttäuschende Aussagen des Unternehmens zum Umsatzausblick während einer Analystenkonferenz. Unter Druck standen auch der Arznei-Auftragsfertiger Lonza sowie der Augenheilkonzern Alcon. Bank of America hatte Alcon zuvor auf "Underperform" von "Buy" zurückgestuft.

