Bundesregierung will griechischen Finanzminister als Chef der Eurogruppe

Berlin, 11. Dez (Reuters) - Die Bundesregierung setzt sich für den Griechen Kyriakos Pierrakakis als neuen Eurogruppenchef ein.

Dies sei mit dem Kanzleramt abgestimmt, sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Donnerstag in Brüssel. Er habe mit beiden Kandidaten gesprochen und drücke nun seinem griechischen Amtskollegen die Daumen.

Die Eurogruppe ist das Gremium der Finanzminister der Euro-Länder. Aufgabe des Präsidenten ist es, Kompromisse innerhalb der Gruppe auszuloten. Der bisherige Eurogruppenchef Paschal Donohoe aus Irland ist zur Weltbank gewechselt.

Der neue Chef der Eurogruppe soll noch am Donnerstag gewählt werden. Neben Pierrakakis tritt der belgische Finanzminister Vincent Van Peteghem an.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)