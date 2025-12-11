Die US-Leitzinssenkung gibt der Erholung des Dax am Donnerstag keinen neuen Schwung. Denn der enttäuschende Ausblick des SAP-Konkurrenten Oracle funkte dazwischen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Handelsbeginn nun erst einmal gut 0,3 Prozent tiefer auf 24.045 Punkte.

Bereits tags zuvor war der Dax etwas ins Stocken geraten, nachdem er am Dienstag fast wieder auf 24.200 Punkte gestiegen war. In Sorge um den heimischen Arbeitsmarkt hat die US-Notenbank Fed erwartungsgemäß zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt. Sie befürchtet Risiken für die Beschäftigung, sodass die hartnäckige Inflation auf erhöhtem Niveau in den Hintergrund geriet. Die Wall Street reagierte darauf positiv.

Nachbörslich drehte sich jedoch der Wind, angesichts enttäuschender Umsatz- und Gewinnzahlen von Oracle sowie höherer Investitionen in den Ausbau des KI-Geschäfts, die das Unternehmen avisierte.

USA: Im Plus

Erfreut haben Anleger am Mittwoch die Zinssenkung der US-Notenbank Fed aufgenommen. Diese war zwar ganz überwiegend erwartet worden, doch die Notenbanker um Chef Jerome Powell rechnen im kommenden Jahr mit deutlich mehr Wachstum als bislang. Die Inflation dürfte unterdessen nachlassen.

Diese Nachrichten bescherten dem Leitindex Dow Jones Industrial den höchsten Stand seit Mitte November, als sich das Börsenbarometer zu einem Rekordhoch aufgeschwungen hatte. Zur Schlussglocke am Mittwoch stand für den Dow ein Aufschlag von 1,05 Prozent auf 48.057,75 Zähler zu Buche. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,67 Prozent auf 6.886,68 Punkte zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,42 Prozent nach oben auf 25.776,44 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.057 + 1,05 Prozent &P 500 6.886 + 0,67 Prozent Nasdaq 23.654 + 0,33 Prozent

Asien: Verluste

Die Enttäuschung über die Quartalszahlen des IT-Konzerns Oracle hat die Börsen Asiens am Donnerstag belastet. Die Leitzinsenscheidung der US-Notenbank Fed und deren geldpolitischer Ausblick wurden insgesamt weitgehend neutral bis leicht positiv aufgefasst.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um 0,4 Prozent nach, während der Hang Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fast unverändert notierte. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 0,8 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 50.148 - 0,80 Prozent Hang Seng 25.540 - 0,05 Prozent CSI 300 4.554 - 0,40 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 127,70 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,86 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,13 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 61,96USD - 0,29 USD WTI 58,23 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 155 (150) USD - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 122 (128) EUR - 'BUY'

BERNSTEIN HEBT RHEINMETALL AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 2050 EUR

CITIGROUP HEBT COVESTRO AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 62 EUR

CITIGROUP SENKT DELIVERY HERO AUF 'SELL' - ZIEL 19 EUR

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 134 (150) USD - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX