E-Commerce optimistisch für Weihnachtsgeschäft - "Viele Geschenkpakete größer"

Berlin, 11. Dez (Reuters) - Der deutsche Onlinehandel blickt nach einem soliden Start ins Weihnachtsgeschäft zuversichtlicher auf die umsatzstärkste Zeit des Jahres.

In den ersten beiden Monaten des für die Branche wichtigen vierten Quartals gaben die Verbraucher 2,9 Prozent mehr aus als im Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband bevh am Donnerstag mitteilte. Trotz der allgemein verhaltenen Konsumstimmung sei der Ausblick für den E-Commerce damit positiver als in den Vorjahren.

Besonders stark legten die Umsätze in den Segmenten Möbel und Einrichtung mit plus 9,1 Prozent zu sowie bei Drogerieartikeln mit plus neun Prozent. Auch Haushaltsgroßgeräte waren mit einem Anstieg von 8,7 Prozent gefragt. "Der Zuwachs im Möbel- und Einrichtungssegment zeigt, dass die Menschen derzeit Wert darauf legen, es zu Hause schön und gemütlich zu haben", sagte der stellvertretende bevh-Hauptgeschäftsführer Martin Groß-Albenhausen. "Viele Geschenkpakete werden damit dieses Jahr größer." Um 9,9 Prozent wuchs zudem die Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen wie Tickets oder Reisebuchungen.

Unter den Erwartungen blieb die Kauflaune hingegen in Segmenten wie Elektronikartikeln und Telekommunikation mit einem Plus von 1,2 Prozent. Die Umsätze mit Computern und Zubehör stagnierten nahezu (+0,6 Prozent), ebenso wie die Ausgaben für Bekleidung und Schuhe (+0,1 Prozent). Die Verbraucher verlagern dem Verband zufolge zunehmend alltägliche Besorgungen ins Internet, um sich den Andrang in den Geschäften zu ersparen. So wuchs der Online-Lebensmittelhandel um 6,1 Prozent und der Absatz von Online-Apotheken um 4,5 Prozent.

Getragen wurde das Wachstum vor allem von reinen Onlinehändlern, deren Umsätze um 4,8 Prozent stiegen. Marktplätze verzeichneten ein Plus von 3,6 Prozent. Einzig die Online-Shops der stationären Händler mussten demnach einen Umsatzrückgang hinnehmen. Groß-Albenhausen zeigte sich zuversichtlich für den weiteren Verlauf: "Das Jahr könnte für den Onlinehandel mit derselben hoffnungsvollen Note enden, mit der es begonnen hat."

Der Handelsverband HDE, der vor allem die Interessen der Ladengeschäfte vertritt, erwartet für das gesamte Weihnachtsgeschäft in den Monaten November und Dezember Umsätze von 126,2 Milliarden Euro. Das wäre im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 1,5 Prozent und dürfte geringer ausfallen als es die Zahlen des bevh für das Jahresende 2025 signalisieren.

