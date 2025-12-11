Eli Lilly: Neue Abnehmspritze lindert auch Gelenkschmerzen deutlich

Frankfurt, 11. Dez (Reuters) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat mit seinem neuartigen Medikament gegen Fettleibigkeit einen wichtigen Studienerfolg erzielt.

In einer entscheidenden klinischen Studie der Phase-3 mit fettleibigen oder übergewichtigen Patienten, die auch an Kniearthrose litten, führte der Wirkstoff Retatrutid nach 68 Wochen zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 28,7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertrifft er das Blockbuster-Medikament Zepbound aus demselben Haus. Zudem verringerten sich die Gelenkschmerzen der Studienteilnehmer um bis zu 75,8 Prozent. Etwa jeder achte mit Retatrutid behandelte Patient war am Ende der Studie völlig frei von Knieschmerzen.

Die Aktie von Eli Lilly, die im Vormonat als erster Pharmakonzern die Bewertung von einer Billion Dollar überschritten hatte, legte im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 2,7 Prozent zu.

Im Gegensatz zu bisherigen Medikamenten aktiviert Retatrutid drei Hormonrezeptoren – GLP-1, GIP und Glucagon – und wird daher auch als "Triple G" bezeichnet. Der Wirkstoff Tirzepatid in dem Lilly-Mittel Zepbound ist ein dualer Agonist, während Semaglutid in der Abnehmspritze Wegovy des Konkurrenten Novo Nordisk nur einen Rezeptor aktiviert. Auch Novo Nordisk entwickelt mit UBT251 einen 'Triple-G'-Kandidaten. Der dänische Pharmakonzern hatte sich dafür im Rahmen einer Lizenzvereinbarung die weltweiten Rechte von dem chinesischen Unternehmen United Laboratories International gesichert.

Die Nebenwirkungen entsprachen der Studie zufolge denen, die typischerweise bei anderen Mitteln zur Gewichtsreduktion auftreten. Die Erwartungen an Retatrutid waren hoch, nachdem bereits eine Zwischenstudie einen Gewichtsverlust von bis zu 24,2 Prozent nach 48 Wochen ergeben hatte. Die Ergebnisse von sieben weiteren Studien in der Spätphase werden für 2026 erwartet.

