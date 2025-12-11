W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: ZhongDe Waste Technology AG: Das Bundesamt für Justiz hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen ZhongDe Waste Technology AG beantragt.

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: ZhongDe Waste Technology AG / Schlagwort(e): Insolvenz
ZhongDe Waste Technology AG: Das Bundesamt für Justiz hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen ZhongDe Waste Technology AG beantragt.

11.12.2025 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Das Bundesamt für Justiz hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen ZhongDe Waste Technology AG beantragt.

Frankfurt am Main, 11. Dezember 2025 –Das Bundesamt für Justiz (BfJ) teilte der ZhongDe Waste Technology AG („Unternehmen“) mit Schreiben vom späten 10. Dezember 2025 mit, dass es den Vorschlag des Unternehmens für einen Ratenzahlungsplan hinsichtlich einer Gesamtforderung in Höhe von 11.820.927,04 EUR abgelehnt und einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen das Unternehmen gestellt hat.

Sollte das Gericht letztendlich die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen das Unternehmen anordnen, könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb, die Finanzlage und das Eigenkapital des Unternehmens haben. Das Unternehmen wird alle Anstrengungen unternehmen, solche negativen Folgen durch Verhandlungen oder rechtliche Mittel abzuwenden. Der Aufsichtsrat, der Vorstand und alle Führungskräfte des Unternehmens werden ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllen, um den stabilen Geschäftsbetrieb des Unternehmens sicherzustellen und die Auswirkungen dieses Vorfalls auf die Rechte und Interessen der Aktionäre und Investoren so gering wie möglich zu halten.

Weitere Informationen:
ISIN: DE000ZDWT018
WKN: ZDWT01
Börsennotierung: Regulierter Markt (Allgemeiner Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Kontakt:
ZhongDe Waste Technology AG
Ying Sun
Investor Relations
Barckhausstraße 1
60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 2475689 - 630
Fax: +49 (0) 69 2475689 - 499
E-Mail: ying.sun@zhongde-ag.de

Genehmigt von CEO Zefeng Chen

Ende der Insiderinformation

11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ZhongDe Waste Technology AG
Barckhausstraße 1
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon:+ 49 69 50956 5656
Fax:+ 49 69 50956 5520
Internet:www.zhongde-ag.de
ISIN:DE000ZDWT018
WKN:ZDWT01
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2244014
Ende der MitteilungEQS News-Service

2244014 11.12.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ZhongDe Waste Technology

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktheute, 11:51 Uhr · onvista
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden