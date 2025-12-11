EQS-CMS: Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS Group · Uhr
Scherzer & Co. AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

11.12.2025 / 10:22 CET/CEST
3Aktienrückkaufprogramm 2025, 19. Zwischenmeldung - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Scherzer & Co. AG hat im Zeitraum vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 10. Dezember 2025 insgesamt 18.400 eigene Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Ad-hoc Meldung vom 02. Juli 2025 und mit Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Die Gesamtzahl der im oben genannten Zeitraum täglich zurückgekauften Aktien, die volumengewichteten Durchschnittskurse sowie das aggregierte Volumen¹ sind wie folgt:

DatumGesamtzahl zurückgekaufter Aktien
(Stück)		Volumengewichteter Durchschnittskurs
(Euro)		Aggregiertes Volumen¹
(Euro)
03.12.20253.2752,34007.663,50
04.12.20253.2072,34007.504,30
05.12.20253.2252,34817.572,54
08.12.20253.2612,32827.592,36
09.12.20252.0022,32004.644,64
10.12.20253.4302,32007.957,60

¹ ohne Erwerbsnebenkosten

Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 03. Juli 2025 bis einschließlich 10. Dezember 2025 erworbenen Aktien beläuft sich aufStück 442.691 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Scherzer & Co. AG erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse und über Tradegate Exchange durch ein von der Scherzer & Co. AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter www.scherzer-ag.de/die-scherzer-aktie/aktienrueckkaufprogramm-2025 abrufbar.

Köln, den 11. Dezember 2025

Scherzer & Co. AG
Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scherzer & Co. AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Internet:www.scherzer-ag.de
Scherzer & Co.

