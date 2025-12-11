EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.12.2025 / 10:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt)
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Michael Georg
|Nachname(n):
|Hohenester
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|innoscripta SE
b) LEI
|894500BA6B025ZEF0T83
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40QVM8
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|94,06712 EUR
|1.246.953,74 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|94,06712 EUR
|1.246.953,74 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Arnulfstraße 60
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102332 11.12.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHGgestern, 12:07 Uhr · EQS Group
EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitunggestern, 19:22 Uhr · EQS Group
EQS-Adhoc: Circus SE schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und platziert 2.418.820 neue Aktiengestern, 08:01 Uhr · EQS Group
EQS-PVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitunggestern, 19:17 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktheute, 11:51 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße