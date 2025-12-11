EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.12.2025 / 17:35 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Klaus
|Nachname(n):
|Refle
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|RENK Group AG
b) LEI
|894500H8CNSZ53EI6K63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000RENK730
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|46,2250 EUR
|20.107,88 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|46,2250 EUR
|20.107,8800 EUR
e) Datum des Geschäfts
|02.04.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RENK Group AG
|Gögginger Straße 73
|86159 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.renk.com
