EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.12.2025 / 17:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Klaus Nachname(n): Refle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

RENK Group AG

b) LEI

894500H8CNSZ53EI6K63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000RENK730

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 46,2250 EUR 20.107,88 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 46,2250 EUR 20.107,8800 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.04.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: RENK Group AG Gögginger Straße 73 86159 Augsburg Deutschland Internet: https://www.renk.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102376 11.12.2025 CET/CEST