EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, Verkauf

EQS Group · Uhr
Rüstung
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.12.2025 / 17:35 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Klaus
Nachname(n):Refle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

RENK Group AG

b) LEI

894500H8CNSZ53EI6K63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000RENK730

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
46,2250 EUR20.107,88 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
46,2250 EUR20.107,8800 EUR

e) Datum des Geschäfts

02.04.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RENK Group AG
Gögginger Straße 73
86159 Augsburg
Deutschland
Internet:https://www.renk.com
102376 11.12.2025 CET/CEST

RENK

