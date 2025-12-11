W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Siemens AG: Dr. Ulf Markus Schneider, Kauf

Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.12.2025 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Ulf Markus
Nachname(n):Schneider

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI

W38RGI023J3WT1HWRP32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007236101

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
233,65 EUR4.205,70 EUR
233,70 EUR20.331,90 EUR
233,75 EUR11.921,25 EUR
233,80 EUR17.067,40 EUR
233,85 EUR9.354,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
233,7556 EUR62.880,2500 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:CBOE DXE
MIC:CEUX

11.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet:www.siemens.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

102358 11.12.2025 CET/CEST

Siemens

