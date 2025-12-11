EQS-DD: Siemens AG: Dr. Ulf Markus Schneider, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.12.2025 / 16:00 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Ulf Markus
|Nachname(n):
|Schneider
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Siemens Aktiengesellschaft
b) LEI
|W38RGI023J3WT1HWRP32
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007236101
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|233,65 EUR
|4.205,70 EUR
|233,70 EUR
|20.331,90 EUR
|233,75 EUR
|11.921,25 EUR
|233,80 EUR
|17.067,40 EUR
|233,85 EUR
|9.354,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|233,7556 EUR
|62.880,2500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|10.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE DXE
|MIC:
|CEUX
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
