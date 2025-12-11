EQS-News: CLAAS behauptet sich in anspruchsvollem Marktumfeld und setzt auf Innovation

Emittent / Herausgeber: CLAAS KGaA mbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis

CLAAS behauptet sich in anspruchsvollem Marktumfeld und setzt auf Innovation



11.12.2025 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Umsatz auf hohem Niveau von 4,9 Mrd. Euro – Jahresüberschuss erreicht 230 Mio. Euro

Umfangreiche Produktoffensive mit Weltpremieren bei Feldhäckslern, Traktoren und Pressen

Zahlreiche Awards für Innovationskraft, darunter Goldmedaille auf der Agritechnica

Strategische Investitionen in Produktionsstandorte und F&E sichern Zukunftsfähigkeit

Harsewinkel, 11.12.2025. Die CLAAS Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 (zum 30.09.2025) in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich abgeschlossen. Trotz globaler Kaufzurückhaltung und volatiler Märkte konnte das Familienunternehmen seine Position stärken und wichtige Weichen für die Zukunft stellen. Im Mittelpunkt standen eine breite Produktoffensive, strategische Investitionen in das globale Produktionsnetzwerk und die konsequente Weiterentwicklung digitaler Lösungen.

„Das Jahr 2025 stand ganz im Zeichen unserer wegweisenden Produktoffensive. Mit starken Innovationen haben wir unser Portfolio gezielt erweitert und zahlreiche Neuheiten präsentiert, die sowohl beim Kundennutzen als auch technologisch neue Maßstäbe setzen. In einem für die Landtechnikbranche schwierigen Jahr haben wir uns gut behauptet und unsere Position weiter gestärkt“, sagt CEO Jan-Hendrik Mohr. “Wir vertrauen auf unsere Strategie, unsere Innovationskraft und vor allem auf unser engagiertes Team.“

Stabile Geschäftsentwicklung in einem Jahr mit Herausforderungen

CLAAS erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 4,9 Mrd. Euro (Vorjahr 5,0 Mrd. Euro) und hielt damit nahezu das Niveau des Vorjahres. Der Konzern-Jahresüberschuss erreichte 230,3 Mio. Euro (Vorjahr 253,3 Mio. Euro). Der freie Barmittelzufluss (Free Cashflow) entwickelte sich mit 252,0 Mio. Euro sehr positiv (Vorjahr 190,3 Mio. Euro).

Die Umsatzentwicklung in den Regionen verlief uneinheitlich. Während die Umsätze in Westeuropa leicht rückläufig waren, verzeichnete die Region Zentraleuropa und Zentralasien ein deutliches Wachstum von 7,9%. In Nord- und Südamerika kompensierten stark wachsende Umsätze in Südamerika die rückläufige Entwicklung in Nordamerika weitestgehend.

Produktoffensive, Innovationen und Auszeichnungen

Das Geschäftsjahr stand im Zeichen einer bisher beispiellosen Produktoffensive, die auf der Weltleitmesse für Landtechnik Agritechnica in Hannover ihren Höhepunkt fand. CLAAS präsentierte zahlreiche Neuheiten, die technologische Maßstäbe setzen:

Die neue Feldhäckslerbaureihe JAGUAR 1000 verschiebt mit dem breitesten Gutfluss am Markt und einer Motorleistung bis 1.110 PS die Grenzen der Durchsatzleistung. Kurz nach der Einführung stellte der neue JAGUAR 1200, der auch mit einem „Farm Machine Award“ ausgezeichnet wurde, mit 4.096 Tonnen geernteter Silage in 12 Stunden einen neuen Weltrekord auf.

Die neue Großtraktoren-Baureihe AXION 9 wurde mit einer komplett neu entwickelten Kabine, intelligentem Antriebsstrangmanagement und umfassender Konnektivität vorgestellt. Der AXION 9.450 TERRA TRAC wurde mit dem renommierten Titel „Tractor of the Year 2026“ in der Kategorie „HighPower“ ausgezeichnet. Das Portfolio ist zudem um den stärksten Vierzylinder-Traktor, den ARION 570 CMATIC und den Kompakttraktor AXOS 3 erweitert worden.

Die neueste Generation der LEXION 8000 Baureihe sowie der neue TRION 760 als Flaggschiff der Mittelklasse-Mähdrescher festigen die Marktführerschaft von CLAAS in der Erntetechnik.

Ein wichtiger Schritt im Bereich alternativer Antriebstechnologien wurde mit der Vorstellung des elektrischen Teleskopladers TORION 537e vollzogen. Bei den Pressen und in der Futtererntetechnik stellten die Einführung der neuen Quaderballenpresse CUBIX, die einen Agritechnica Innovation Award in Gold erhielt, und die variable Rundballenpresse CEREX 700 ein Highlight dar. Auf der Agritechnica erhielt CLAAS außerdem vier Silbermedaillen, unter anderem für das vorausschauende, vollständig adaptive Antriebsstrang-Managementsystem für stufenlose Traktoren.

Im Bereich der Digitalisierung wurde mit CLAAS connect ein neues digitales Ökosystem etabliert, das weit über den reinen Maschinenbetrieb hinausgeht und den Fokus auf Interoperabilität und gemischte Flotten legt.

Investitionen in die Zukunft: Standorte und Forschung

CLAAS hat sein Investitionsprogramm konsequent fortgesetzt und in die Modernisierung und den Ausbau seiner Infrastruktur investiert. Die Forschungs- und Entwicklungskosten beliefen sich auch 2025 erneut auf dem sehr hohen Niveau von 319,9 Mio. Euro. Damit investiert CLAAS – wie in den Vorjahren – über 300 Mio. Euro jährlich in F&E und schafft so die Grundlage für Innovationskraft. Dieses kontinuierlich hohe Engagement unterstreicht, wie wichtig Forschung und Entwicklung für den nachhaltigen Erfolg und die Zukunft des Unternehmens sind.

An den CLAAS Standorten wurden wichtige Investitionsprojekte umgesetzt: Am Standort in Harsewinkel ging ein neues, hochautomatisiertes Vorfertigungszentrum in Betrieb.

In Bad Saulgau, dem Standort für Futtererntetechnik, startete die neue Werksstruktur mit einem vollautomatisierten Hochregallager. Eine Multifunktionshalle zur Erweiterung der Traktorenproduktion entsteht derzeit im französischen Le Mans. In Omaha (USA), wo CLAAS einen Standort für die Mähdrescherfertigung betreibt, wurde der Grundstein für ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum gelegt – zur Stärkung der Präsenz im Wachstumsmarkt Nordamerika.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der digitalen Transformation, insbesondere dem konzernweiten Umstieg auf das ERP-System S/4HANA, das die Grundlage für zukünftige Innovationen und Effizienzsteigerungen bildet.

Ausblick auf 2026: leichte Marktbelebung und moderater Umsatzanstieg erwartet

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet CLAAS trotz anhaltender politischer Unsicherheiten und weiterhin unterdurchschnittlicher Erzeugerpreise eine leichte Erholung der globalen Landtechnikmärkte. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit dieser Erholung werden sich jedoch regional unterscheiden.

Aufgrund der Reduzierung von Lagerbeständen in den Vertriebskanälen und der erwarteten leichten Marktbelebung rechnet die CLAAS Gruppe für 2026 mit einem moderaten Umsatzanstieg. Dem stehen jedoch zusätzliche Kosten für den Ausbau von Vertriebsstrukturen, höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, Zölle sowie Digitalisierungsprojekte gegenüber. Daher wird beim Ergebnis vor Ertragsteuern ein moderater Rückgang prognostiziert.

claasdt

Hochauflösendes Fotomaterial zu dieser Pressemitteilung können Sie hier herunterladen:

https://dam.claas.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=NdmVzpnMbHBF

1060895: Jan-Hendrik Mohr (CEO)

1030592, 965282: AXION 9

1056367, 1056368: TORION 537e

1057469: CUBIX

464098, 464102: LEXION 8700

464830, 651925: CLAAS connect

810600, 839974: TRION 760

812564, 990158: JAGUAR 1200

968642, 965201: CEREX 780RC

Über CLAAS

Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist europäischer Marktführer bei Mähdreschern. Die Weltmarktführerschaft besitzt CLAAS mit einer weiteren großen Produktgruppe, den selbstfahrenden Feldhäckslern. Mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen ist CLAAS weltweit erfolgreich vertreten. Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt mehr als 11.500 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 4,9 Mrd. Euro.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News