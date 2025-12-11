EQS-News: HPW Metallwerk GmbH gründet gemeinsam mit Brand KG das Joint Venture High Performance Busbars

Emittent / Herausgeber: hpw Metallwerk GmbH / Schlagwort(e): Joint Venture

High Performance Busbars bündelt Expertise für innovative Drähte und Busbars für die E-Mobilität unter einem Dach

Internationale Präsenz des Joint-Venture-Partners u. a. in China und Mexiko eröffnet neue attraktive Märkte für HPW

Busbars sind innovative Komponenten für die Zukunftstechnologie der E-Mobilität

Linz, 11. Dezember 2025 - Die HPW Metallwerk GmbH (HPW), ein Hersteller von Hochleistungskupferdrähten für die Industrie, hat mit der Brand KG (brandgroup) ein Joint Venture zur gemeinsamen Herstellung von innovativen Busbars gegründet. Das Joint Venture, das unter dem Namen High Performance Busbars firmiert, bietet die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von High-Tech-Drähten und Busbars für die E-Mobilität unter einem Dach an. HPW nutzt im Rahmen des Joint Ventures seine Expertise in der Fertigung isolierter Hochleistungsdrähte, während die brandgroup ihre Jahrzehnte lange Erfahrung in der Metallumformung sowie Montagetechnik einbringt.

Busbars, die auch als Stromschienen bezeichnet werden, sind elektrische Leiter, die für die Übertragung und Verteilung elektrischer Energie für verschiedene Anwendungsbereiche eingesetzt werden. Dazu zählen zum Beispiel industrielle und gewerbliche Anlagen mit elektrischen Antriebskomponenten sowie zunehmend Elektrofahrzeuge. Busbars werden aus Aluminium oder Kupfer hergestellt und bestehen aus unterschiedlichen Querschnitten und Anschlussvarianten. Im Vergleich zu herkömmlichen Kabeln sind sie einfacher zu installieren, mechanisch robuster, thermisch beständiger und bei der Verwendung von Aluminium deutlich leichter. Darüber hinaus sind sie kosteneffizienter. Damit sind Busbars eine wichtige und innovative Komponente für den elektrischen Energiefluss in E-Fahrzeugen.

Mit bereits vorhandenen Präsenzen in China, Mexiko und der EU der brandgroup soll mit dem Joint Venture vor allem die internationale Ausrichtung gestärkt werden und neue Kundengruppen in weiteren attraktiven Märkten erschlossen werden.

Die brandgroup ist ein mittelständisches deutsches Familienunternehmen, das Federn, Federbaugruppen und Drahtformteile für internationale Kunden herstellt. Die Produkte der brandgroup kommen in der Automobilzulieferindustrie, der Bauindustrie und anderen industriellen Anwendungen zum Einsatz. Durch das Joint Venture bündeln beide Unternehmen ihre Expertise, um maßgeschneiderte Busbar-Lösungen aus speziell beschichteten High-Tech-Flachleitern für die E-Mobilitäts-Branche herzustellen.

Harald Lackner, CSO von HPW: „Wir haben mit der brandgroup einen perfekten Partner an unserer Seite und werden mit dem gemeinsamen Joint Venture innovative Busbars für die Automobilindustrie fertigen. Mit High Performance Busbars haben wir die Möglichkeit, in neue attraktive Märkte zu expandieren. Gleichzeitig erhält die brandgroup unsere am Markt etablierten High-End-Drähte und rundet so ihre Produktpalette ab. So entsteht eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen, wodurch wir unsere Wachstumsstrategie weiter vorantreiben können. Wir freuen uns über die vielfältigen Möglichkeiten, die das Joint Venture zur Erschließung neuer Kundengruppen ermöglicht.“

Über HPW

HPW, High Performance Wires, ist ein Technologieunternehmen, das Schlüsselkomponenten für die globale Energiewende entwickelt und produziert. Die Kupfer-Hochleistungsdrähte von HPW werden überwiegend in der E-Mobility und im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Effizienz, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und erhöhen so beispielsweise den Wirkungsgrad von Elektromotoren und das Schnellladen in der E-Mobility. HPW ist ein weltweit etablierter Partner für Kunden – darunter große globale OEMs sowie Tier-1-Zulieferer – in über 50 Ländern. Dabei verfügt HPW über die entsprechenden Kapazitäten, um die stetig steigende globale Nachfrage nach Hochleistungsdrähten zu bedienen. Auf Basis patentierter Technologie und stetiger Innovation erreicht HPW fortwährend weitere Performancevorteile und erschließt zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz, Österreich. www.hpwires.com

Über High Performance Busbars

High Performance Busbars ist ein Joint Venture der HPW Metallwerk aus Linz (Österreich) und der deutschen Brand KG (brandgroup) mit Firmensitz in Anröchte. High Performance Busbars, mit Sitz in Deutschland, bündelt die Kompetenzen für innovative High-Tech-Flachleiter und kundenspezifische Busbars für die E-Mobilitätsbranche unter einem Dach - von der Materialentwicklung bis zur fertigen Systemlösung. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Herstellung von isolierten Aluminium- und Kupferflachleitern sowie die Produktion von kundenspezifischen Busbarsystemen an Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. Der Vertrieb erfolgt über die weltweiten Standorte nahe am Kunden. High Performance Busbars vereint so Technologiekompetenz und Fertigungs-Know-how für die Energieverteilung im Hochvolt-Bordnetz batterieelektrischer Fahrzeuge. www.hpbusbars.com

