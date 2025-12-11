EQS-News: KI-gestützte Datenvirtualisierung kommt nach Japan

EQS-News: aiMotive / Schlagwort(e): Vereinbarung

YOKOHAMA, Japan, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- aiMotive, ein führender Anbieter von fortschrittlichen KI-Technologien für die Automobilindustrie, hat sich mit seinem japanischen Vertriebspartner Macnica zusammengetan, um eine neue Datenerfassungs- und -verarbeitungsumgebung einzuführen, die auf der aiData Plattform basiert. Diese Plattform ermöglicht fortschrittliche Dienste wie die automatische 4D-Beschriftung und die Erzeugung digitaler Zwillinge aus Kamera- und LiDAR-Sensordaten, die eine schnellere und effizientere Entwicklung und Validierung von Technologien für das autonome Fahren (AD) und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) unterstützen.

Die Entwicklung von AD und ADAS erfordert große Mengen an unterschiedlichen, hochwertigen Trainingsdaten und Validierungsszenarien. Die Datenerfassung in der Praxis ist jedoch oft durch Zeit, Arbeit und Kosten begrenzt. Kritische Randereignisse wie seltene Wetterbedingungen oder unerwartete Straßensituationen sind schwer zu erfassen, aber für die Verbesserung der Systemsicherheit und -zuverlässigkeit unerlässlich.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzt die Branche zunehmend auf hybride Validierungsworkflows, die reale Daten mit Simulationen kombinieren – ermöglicht durch hochpräzise automatische Annotationen, um die Entwicklung zu beschleunigen und das Entwicklungsbudget einzuhalten.

Die neue Datenerfassungs- und -verarbeitungsumgebung basiert auf der fortschrittlichen aiData-Software von aiMotive und wird auf einer Fahrzeugplattform von Macnica bereitgestellt. Sie bietet eine höhere Qualität und einen höheren Durchsatz als herkömmliche Systeme. Sie erstellt automatisch 4D-Anmerkungen und rekonstruiert detaillierte digitale Zwillingsumgebungen aus Sensor-Rohdaten, um umfassende Datensätze und virtuelle Umgebungen für Entwicklung und Simulation bereitzustellen. Mit aiSim World Extractor können genaue Umgebungen im Maßstab mit neuronaler Rekonstruktion erzeugt werden – in wenigen Stunden wird erreicht, was traditionell Wochen manueller 3D-Modellierung erfordert hätte. World Extractor liefert auch außergewöhnlich detaillierte Szenen mit minimalen Lücken, die eine Simulation ermöglichen, die den realen Bedingungen sehr nahe kommt. Die Integration dieses Systems durch Macnica ermöglicht eine kosteneffiziente und rasche Bereitstellung für Kunden in ganz Japan.

aiMotive und Macnica haben es sich zur Aufgabe gemacht, die japanische Automobilindustrie mit robusten, skalierbaren Tools zu unterstützen, die die Softwarequalität verbessern, die Sicherheit erhöhen und zu einem sichereren und effizienteren Mobilitäts-Ökosystem beitragen.

„Unsere Partnerschaft mit Macnica unterstreicht die Flexibilität und globale Anwendbarkeit der aiData-Tools von aiMotive", sagt Peter Kovacs, stellvertretender Geschäftsführer und leitender Vizepräsident von aiData. „Mit dem macniCAR gehen wir nicht nur auf die spezifischen Bedürfnisse japanischer OEMs ein, die ihre eigenen ADAS- und AD-Lösungen entwickeln, sondern zeigen auch, wie unsere Technologie innovative Entwicklungen in jedem Markt unterstützen kann."

Die Zusammenarbeit stärkt die langjährige Partnerschaft zwischen aiMotive und Macnica und kombiniert die fundierten Kenntnisse von Macnica über den japanischen Markt mit den hochmodernen KI-Lösungen von aiMotive, um einen unvergleichlichen Mehrwert für Automobilentwicklungsprogramme in Japan zu schaffen.

Informationen zu den macniCAR- und aiData-Tools

Das macniCAR wurde speziell für die Erfassung von Daten entwickelt, die auf Japans einzigartige Fahrumgebungen zugeschnitten sind, wie z. B. dichte städtische Gebiete, vielfältige Straßeninfrastruktur und regionalspezifische Fahrzeuge und Schilder. Mit den aiData-Tools von aiMotive werden die gesammelten Daten automatisch kommentiert, effizient verarbeitet, genau analysiert und qualitativ hochwertige digitale Zwillinge erstellt. Mit diesen Funktionen können OEMs die Entwicklung und Validierung von ADAS- und AD-Systemen schneller vorantreiben.

Diese Initiative zeigt das Engagement beider Unternehmen für die Förderung von Innovationen und die Bereitstellung der für die nächste Generation autonomer Fahrzeuge erforderlichen Werkzeuge.

Weitere Informationen zu aiMotive finden Sie hier: www.aimotive.com

Weitere Informationen zu Macnica finden Sie im Internet: www.macnica.co.jp/en/

