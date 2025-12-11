EQS-NVR: Enapter AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Enapter AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Enapter AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



11.12.2025 / 10:58 CET/CEST

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Enapter AG

Bleichenbrücke 9

20354 Hamburg

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 09.12.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

32071922

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

11.12.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: Enapter AG Bleichenbrücke 9 20354 Hamburg Deutschland Internet: www.enapterag.de

11.12.2025 CET/CEST