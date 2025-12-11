W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-NVR: Enapter AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Enapter AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Enapter AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

11.12.2025 / 10:58 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Enapter AG
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)09.12.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

32071922
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Enapter AG
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
Deutschland
Internet:www.enapterag.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2244076 11.12.2025 CET/CEST

