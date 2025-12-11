W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU billigt Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf den Aufbau von zwei Chipfabriken mit staatlichen Beihilfen in Höhe von 623 Millionen Euro unterstützen. Die EU-Kommission genehmigte das Vorhaben für die Projekte in Dresden und Erfurt, wie die Brüsseler Behörde mitteilte./mjm/DP/mis

