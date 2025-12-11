EU billigt Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland darf den Aufbau von zwei Chipfabriken mit staatlichen Beihilfen in Höhe von 623 Millionen Euro unterstützen. Die EU-Kommission genehmigte das Vorhaben für die Projekte in Dresden und Erfurt, wie die Brüsseler Behörde mitteilte./mjm/DP/mis
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Warum dieser Dax-Riese plötzlich wieder in den Fokus rücktheute, 11:51 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
PlusKolumne von Stefan Riße