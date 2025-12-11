W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Gericht: Zoll darf Tanker 'Eventin' vorerst nicht einziehen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

SASSNITZ/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Zoll darf den als Schiff der russischen Schattenflotte gelisteten Öltanker "Eventin" samt Ladung vorläufig nicht einziehen und verwerten. Der Bundesfinanzhof sieht "begründete Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Einziehungsmaßnahmen", wie das Gericht mitteilte. Das im Januar havarierte Schiff liegt seit fast einem Jahr vor Rügen./chh/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Handelsstreit
Exportkontrollen, unfaire Politik: Wird China unsicherer?gestern, 06:28 Uhr · dpa-AFX
Exportkontrollen, unfaire Politik: Wird China unsicherer?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Unilever spaltet Magnum ab
Was du zum neuen Eiscreme-Konzern wissen musst08. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 07.12.2025
Powell riskiert Turbulenzen an den Märkten07. Dez. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trump wird zum Vorbild für deutsche Rentenpolitik07. Dez. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden