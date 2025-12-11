W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Ifo senkt Wachstumsprognose für deutsche Wirtschaft deutlich

dpa-AFX · Uhr
München (dpa) - Das Ifo-Institut erwartet in den kommenden Jahren deutlich weniger Wachstum für die deutsche Wirtschaft - unter anderem wegen der Belastung durch US-Zölle. Für 2026 und 2027 senkten die Münchner Forscher ihre Prognose auf ein Plus von 0,8 und 1,1 Prozent, jeweils 0,5 Prozentpunkte weniger als zuletzt vorhergesagt.

